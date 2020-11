Kreis Pinneberg. Die Corona-Pandemie hat im Kreis Pinneberg ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, ist ein 81 Jahre alter Mann im Krankenhaus an den Folgen der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 gestorben. Er ist der 49. Tote, der im Kreis seit März nachweislich einer Corona-Infektionen erlag.

Auch die Zahl der Neuinfektionen ist am Dienstag erneut stark gestiegen. Nach nur fünf neuen Corona-Fällen am Montag, kletterte die Zahl der Neuinfektionen nur 24 Stunden später auf 36. Seit März sind damit insgesamt 1736 Menschen nachweislich mit dem Virus in Berührung gekommen.

Zudem mussten am Dienstag vier neue Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen stieg auf 245. Mit einer Inzidenz von 77,5 Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohner ist der Kreis Pinneberg nach wie vor weit von dem Richtwert 50 entfernt.