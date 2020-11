Pinneberg. Recht ruhig fing ihr Frauenleben an: Medizinisch-technische Assistentin, Heirat, zwei Kinder. Aber dann kamen die 68er, und Gudrun Kipp ging für Transparenz und die Entfernung von Nazis aus den Universitäten auf die Straße. Über den zweiten Bildungsweg wurde sie Akademikerin. Den Karrieresprung nutzte sie aber nicht, um möglichst viel Geld zu scheffeln. Sondern um Frauen in und um Pinneberg, die in Not waren, kontinuierlich und wirksam zu helfen. Bis heute. Als Gründungsfrau des Pinneberger Frauenhauses und Mitbegründerin des Frauennetzwerkes mit der kreisweiten Beratungsstelle hat die 75 Jahre alte Pinnebergerin vor Kurzem das Bundesverdienstkreuz bekommen.

Noch gibt es viel zu tun: Der erste Lockdown habe gezeigt, dass noch immer die meiste (Sorge-)Arbeit an den Frauen hängenbleibe, sagt Gudrun Kipp. Zudem steigt die Zahl der Partnerschaftsdelikte. 2015 waren es 125.457 Opfer, drei Jahre später schon 140.755. Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) drängt deshalb auf die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Schutz und Beratung bei Gewalt. Heute sehe oberflächlich alles gut aus, sagt Gudrun Kipp. „Aber bei der Gewalt ist nichts besser geworden. Gewalttätige Männer können heute zwar per Gesetz weggeschickt werden, oft werden die Frauen dann aber so unter Druck gesetzt, auch durch die Familien, dass sie zurückkehren dürfen.“

Pionierarbeit bei der Arbeiterwohlfahrt

Mit den Folgen solcher Delikte und mit Frauen, die anderweitig in Not oder bedürftig sind, hat Gudrun Kipp zu tun, seit sie ihr Studium der Sozialökonomie abgeschlossen hat. Sie hat damit Pionierarbeit geleistet, denn „damals wollte man uns nicht glauben, dass es so etwas auch hier gab.“ Zuerst arbeitete sie bei der Arbeiterwohlfahrt und leitete eine Gruppe für junge Mädchen ohne Ausbildung: „Die habe ich versucht, irgendwo unterzubringen. Eine hat sogar den Schulabschluss nachgeholt und dann einen Lkw-Führerschein gemacht“, erzählt sie.

Ihre eigene Mutter kam aus einer Arbeiterfamilie, der Vater starb jung: Als schwangere junge Frau war die Mutter 1945 von Königsberg bis hierher geflohen, wo ihre Schwester Diakonisse war. Ihr Vater, ein Dirigent, war gefallen. Und obgleich ihre Mutter eher ängstlich war, hat Gudrun Kipp, weil diese irgendwann mit ihrer patenten Freundin zusammenzog, kennengelernt, was Frauen bewegen können, wenn sie nur richtig zusammenhalten. Das prägt.

Mit 34 Diplomarbeit geschrieben

Ihr eigenes Engagement hat in den Jahren der politischen Arbeit als bürgerliches Mitglied der SPD begonnen, ihr persönlicher „Marsch durch die Institutionen“: „Da habe ich gemerkt, dass ich gegen die Männer nicht ankam“, sagt sie. Für Politik interessierte sie sich sehr, wählte aber bald einen anderen Weg. Zu Hause hatte sie das Glück, einen Mann zu haben, der sie bedingungslos unterstützte und ihr, als sie mit 34 Jahren die Diplomarbeit schrieb, den Rücken frei hielt. Auch später noch. Mit ihm ist Gudrun Kipp bis heute glücklich verheiratet.

1985 war sie eine von zehn Frauen, die sich in Pinneberg zusammentaten, um eine Gleichstellungsstelle im Kreis durchzusetzen. Das gelang ihnen 1987, nachdem sich die politischen Verhältnisse mit einer rot-grünen Mehrheit geändert hatten. 1988 wurde dann das Frauenhaus in Pinneberg eröffnet. Vorstand: Gudrun Kipp. „Ich habe schnell gemerkt, dass das nicht reicht. Denn das Haus war nicht geeignet, um dort Frauen zu beraten.“ Vier Jahre später gründeten Pinneberger Frauen den Verein des Pinneberger Frauennetzwerkes und suchten Räume, die sie 1994 fanden und renovierten.

„Zuerst ging das nur mit Honorarkräften. Denn Geld für Hauptamtliche war nicht da“, erinnert sie sich. Also galt es und gilt es noch immer, im Hintergrund zäh und stetig Menschen in den entsprechenden Positionen vom Bedarf zu überzeugen: „Es gab damals sogar eine interfraktionelle Frauengruppe im Kreis. Die war uns wohlgesonnen.“

Ende der 80er war die Öffentlichkeit noch nicht sensibilisiert

Aber der Anfang war schwer. Ende der 80er sei die Öffentlichkeit nicht sensibilisiert gewesen dafür, dass es einen Ort für Frauen in Krisen geben musste. Die Beschaffung valider Zahlen als Beleg für die Notwendigkeit kostete unzählige Gespräche, bis Gudrun Kipp an der Kasseler Uni, wo die Studentinnen zugleich das Frauenhaus betreuten, Verbündete fand, die Zahlen liefern konnten. „Ich glaube, die Solidarität untereinander hat immer am meisten geholfen“, sagt sie. „Wir haben uns hier im Kreis dann sehr gut vernetzt.“ So gut, dass 2005 die Proteste von 120 Frauen dagegen, der Frauenberatungsstelle das Geld zu streichen, Erfolg hatten. Bis heute geht es auf und ab mit den Schutz- und Beratungsangeboten für Frauen. Tendenz schwach steigend. „Es ist eine belastende Arbeit“, sagt Kipp. Die hat sie bis heute gern geschultert, weil sie damit „zu einer gerechtere Gesellschaft beigetragen“ hat. Sie erholt sich in ihrer Familie, beim Lesen, im Theater. Manches Projekt stemmte sie lange allein. Zum Beispiel eine Mädchengruppe im früheren Brennpunkt Eggerstedt-Sandkamp. Sie erstellte ein Konzept für obdachlose Frauen und eines gegen Zwangsprostitution, „weil das hier im Randgebiet von Hamburg ganz schlimm war“. Die Diakonie gründete daraufhin den Verein Contra. Seit 2018 gibt es Kurse zur Gewaltprävention in der Berufsschule für Erzieherinnen. „Das ist Bewusstseinsarbeit“, sagt ihre Kollegin Regine Heyenn. Bezahlt bekam Gudrun Kipp 19,2 Stunden. Gearbeitet hat sie oft das Doppelte.

Glücklich war sie über jede halbe Stelle, die bewilligt wurde, und dass sie eine Nachfolgerin für die Frauenberatung gefunden hat. Für die Vorstandsarbeit sucht sie noch immer jemanden: „Jeder von uns ist ein Rädchen in der Gesellschaft. Wenn viele etwas tun, kann etwas Gutes daraus werden. Ich wünsche mir mehr Engagement, auch von Rentnerinnen, denen es gut geht.“