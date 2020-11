Pinneberg/Itzehoe. Er soll seine Mutter brutal getötet und sich danach in seinem Zimmer eingeschlossen haben: Seit Montag muss sich Irfan S. (40) vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe verantworten. Staatsanwältin Maxi Wantzen wirft dem Deutsch-Pakistaner Totschlag vor. Er soll seine Mutter Nazim (71) Mitte Mai in ihrer Pinneberger Wohnung gewürgt und dann erstickt haben.

Warum die pflegebedürftige Frau sterben musste, wollen die Richter bis Mitte Dezember klären. Das Motiv blieb am ersten Prozesstag im Dunkeln, weil der Angeklagte zunächst keine Aussage machen wollte. Auch zur eigentlichen Tat ist nur wenig bekannt. Wantzen spricht in der Anklage lediglich davon, das Opfer sei mit einem unbekannten Gegenstand erstickt und in Tötungsabsicht gewürgt worden – und zwar entweder am 17. oder am 18. Mai

Pflegerin entdeckte die Frau und schöpfte Verdacht

Melanie R. hat den Leichnam entdeckt. Die 23-jährige arbeitet bei einem Pinneberger Pflegedienst, der die unter Demenz und paranoider Schizophrenie leidende Seniorin dreimal täglich aufsuchte. Als sie kurz vor 7 Uhr am 18. Mai die Tür aufschloss, „habe ich auf den ersten Blick gesehen, dass da etwas nicht stimmt“. Nazim S. habe in unnatürlicher Haltung auf dem Bett gelegen und im Bett Schuhe getragen. „Das tat sie sonst nie.“ Die 71-Jährige habe total dicke Hände gehabt, ihr Gesicht sei bläulich angelaufen gewesen. „Ich habe sie am Oberschenkel gerüttelt, der war ganz steif.“ Melanie R. überprüfte noch den Puls ihres Schützlings, lief dann aus der Wohnung. „Das war die erste Situation dieser Art für mich.“

Die 23-Jährige rief eine Kollegin zu Hilfe und berichtete sofort von ihrem Verdacht, dass die 71-jährige keines natürlichen Todes gestorben war. „Die sah ganz anders aus als die Patienten, die ich in meiner Laufbahn tot gesehen habe“, so Kollegin Mandy S. (40). Sie hatte der Polizei die Wohnungstür aufgemacht, weil Melanie R. nach dem Leichenfund nicht in die Wohnung zurückkehren wollte. Dort stellte Polizist Christof S. fest, dass ein Zimmer verschlossen war. Es gehörte dem Angeklagten.

Sohn gestand die Tat bei Eintreffen der Polizei

„Ich habe geklopft, aber es tat sich nichts“, so der 43-Jährige. Er habe von seinen Vorgesetzten die Anweisung erhalten, die Tür einzutreten. „Vorher habe ich noch mal geklopft und von drinnen Geräusche gehört.“ Daraufhin habe er zur Dienstwaffe gegriffen und die Person hinter der Tür aufgefordert, mit erhobenen Händen rauszukommen. „Er ist dem nachgekommen und hat ohne Vorhalt gesagt, dass er sie ermordet hat.“

Das Haus an der Pinneberger Friedrich-Ebert-Straße, in dem die tote Frau gefunden wurde.

Foto: Katja Engler

Die Kammer befragte am ersten Verhandlungstag vier Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes, die Nazim S. kurz vor ihrem Tod versorgt hatten. Alle sagten übereinstimmend aus, dass sie Angst vor dem Angeklagten hatten, von dem sie nie wussten, ob er sich gerade in der Wohnung aufhielt oder nicht. Er sei oftmals wie aus dem Nichts aufgetaucht und habe hinter einem gestanden, einmal habe er eine Kollegin des Pflegedienstes auch am Arm gepackt. „Das war keine Wohnung, in der man sich lange aufhalten wollte. Wir waren alle froh, wenn wir schnell rein- und wieder rausgehen konnten“, so Eva M. (45), die das Opfer als Letzte lebend sah.

Angeklagter nur vermindert schuldfähig?

Berichtet wurde auch, dass Nazim S. offenbar ebenfalls Angst vor ihrem Sohn hatte. „Wir haben sie mehrmals total verstört in ihrem Bett gefunden, unter die Decke gekauert“, berichtete Melanie R., die das selbst ein- bis zweimal erlebt haben will. Die 71-Jährige habe dann oftmals „Aua, aua“ gesagt und sich an den Hals gegriffen. „Mehr haben wir aufgrund der Sprachbarriere aus ihr nicht rausgekriegt.“ Der Angeklagte sei dabei keine Hilfe gewesen. „Es kann kein vertrautes Verhältnis zwischen den beiden gewesen sein, er beherrschte seine Muttersprache nicht.“ Zudem hätten sich beide nie im selben Raum aufgehalten.

Andrea L.-S. (44) wohnte in dem Mehrfamilienhaus in der Wohnung nebenan. „Ich war am 17. Mai gegen 12 Uhr in meiner Küche, als von nebenan Geschrei zu hören war.“ Das sei nichts Ungewöhnliches gewesen. „Es klang, als ob sie einen Anfall gehabt hatte. Dann war da ein Poltern und dann war Ruhe.“

Psychiater Dr. Stephan Veismann, der erst spät vom Gericht beauftragt worden war, hat im September und Oktober mehrfach mit dem Angeklagten in der Untersuchungshaft gesprochen. Sein 84-seitiges Gutachten legte er am 29. Oktober vor. Er kommt offenbar zu dem Schluss, dass der Angeklagte nur vermindert schuldfähig ist und die Voraussetzungen für eine dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie erfüllt. Die Kammer gab zu Beginn einen entsprechenden Hinweis und will auf Anregung der Staatsanwältin demnächst überlegen, ob Irfan S. bereits während des Verfahrens aus dem Gefängnis ins Landeskrankenhaus Neustadt verlegt wird.