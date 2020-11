Pinneberg. Schwarze Lederjacke, dunkle Mütze mit goldfarbenem Stern, Hände in die Hüften gestemmt: Polizist Knut Szimmuck ist auf Fußstreife. Begegnet ihm jemand ohne Mund-Nasen-Schutz, tippt er mit dem Zeigefinger kurz an seine eigene, blaue Maske mit dem Polizei-Schriftzug darauf. Pinneberger Fußgängerzone, Montagmittag. Es herrscht Maskenpflicht, es ist eine der strengeren Regeln im Bundesland. Und doch scheint sie eher in der Theorie zu existieren. Hauptmeister Szimmuck muss sich oft ins eigene Gesicht tippen. „Ich weise die Menschen freundlich auf die Maskenpflicht hin, und sie sehen es ein“, sagt der 59-Jährige.

Der Pinneberger Polizist Knut Szimmuck (59) weist Eren (22) und Esma Dag (23) aus Pinneberg auf der Dingstätte freundlich auf die neue Regelung hin. Daraufhin ziehen die Eheleute sofort ihre Masken auf.

So wie Eren und Esma Dag, die mit ihrem einjährigen Sohn auf der Dingstätte unterwegs sind. „Wir wussten noch nichts davon, aber der Polizist hat uns sehr freundlich darauf aufmerksam gemacht“, sagen die Eheleute.

Maskenpflicht im Kreis Pinneberg ausgeweitet

Auch Marjam Müller-Battista hat von der neuen Regel noch nichts gehört. Sie habe gedacht, dass Maske zu tragen nur nötig sei, wenn viele Leute eng beieinander unterwegs seien, beispielsweise auf dem Wochenmarkt. „Ich finde es sehr schade, wenn man das Ganze nicht ernst nimmt und halte mich natürlich an die Regeln“, sagt die 51 Jahre alte Zahnarzthelferin aus Borstel-Hohenraden und setzt die Maske auf.

Tatsache ist: Am Freitag hat der Kreis Pinneberg die Maskenpflicht für die Pinneberger Innenstadt wegen der stetig steigenden Corona-Fallzahlen angeordnet, seit Sonnabend gilt sie. Tatsache ist aber auch: Zwischen Kreisbehörde, Stadtverwaltung und Polizei gibt es offenbar noch reichlich Abstimmungsbedarf. Im Ergebnis laufen viele Menschen ohne Maske herum – die meisten von ihnen offenbar aus Unwissenheit.

Bußgeld: Zwei bis drei Tage soll Schonfrist gelten

Polizist Knut Szimmuck zeigt dafür Verständnis, noch jedenfalls: „Die Regel gilt ja erst seit Kurzem, und auch Hinweisschilder sind ja erst im Laufe dieses Vormittages angebracht worden“, sagt er. So sei es verständlich, dass noch nicht alle die erweiterte Maskenpflicht mitbekommen hätten. Da dieses der erste Werktag sei, an dem die Regel gelte, werde er noch kein Bußgeld verhängen, sondern die Menschen sollten vorerst allesamt auf die Lage aufmerksam gemacht werden.

Maren Uschkurat, Pinnebergs Stadtsprecherin, sagt: „Die Maskenpflicht wurde am Freitagmittag entschieden.“ Die Kommunikation sei dann nicht optimal gelaufen. Deshalb sei anfangs nicht klar gewesen, wer die Umsetzung kontrollieren müsse. Mittlerweile sei veranlasst worden, Hinweisschilder aufzustellen. „Ich glaube nicht, dass wir schon Bußgeld verhängt haben. Das tun wir noch nicht in den ersten zwei, drei Tagen,“ so Uschkurat. Außerdem werde die Frage, wer am Ende die Einhaltung der erweiterten Maskenpflicht kontrolliere, noch zwischen Polizei und Kreis abgestimmt.

Zumindest bei der Polizei gibt es dazu eine klare Meinung: „Corona-Kontrollen bezüglich Abstands-, Hygiene- und Sperrzeitenregelungen liegen in der originären Zuständigkeit der Kreise und Städte“, sagt Lars Brockmann aus der Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg. „Im Einzelfall führen wir im Rahmen der Amtshilfe und des Präsenzdienstes lageangepasste Kontrollen durch“, sagt Brockmann.

Schilder in der Fußgängerzone weisen auf Vorschrift hin

Angela Taschenberger (58), Krankenschwester: „Der Index in Pinneberg ist sehr hoch.“

Präsenzdienst, lageangepasste Kontrollen – die Fußstreife des Hauptmeisters Knut Szimmuck fällt wohl unter diese Begrifflichkeiten. Er ist ein Stück weitergezogen, tippt immer wieder an seinen eigenen Mundschutz. Aber viele wissen auch schon Bescheid. Wie zum Beispiel Angela Taschenberger, die von der Neuigkeit in dieser Zeitung gelesen hat. Sie findet die Maßnahme sehr gut und betrachtet kritisch die Menschen, die noch keine Maske tragen. „Da der Index in Pinneberg enorm hoch ist, finde ich die Maßnahme sehr gut. Ganz im Gegenteil finde ich es natürlich nicht gut, wenn sich Leute nicht daran halten. Ich möchte ja auch selbst geschützt werden“, sagt die 58 Jahre alte Krankenschwester aus Pinneberg.

Und auch Birgit Küssow findet es unmöglich, wenn sich einige Menschen nicht an die Regeln halten: „Es ist wichtig für die Gesundheit, es geht um einen selbst und um die anderen“, sagt die 60 Jahre alte Raumpflegerin aus Pinneberg. Sie sei durch die Schilder zu Beginn der Fußgängerzone auf die neue Vorschrift hingewiesen worden.

Auch die 83-jährige Helga Döhring aus Pinneberg kann sich mit der Maskenpflicht anfreunden. „Vielleicht gehen die Infektionszahlen dadurch etwas runter.“

Fünf neue Corona-Fälle – Tattoo-Studios müssen zu bleiben

Während offenbar Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gemacht werden, sind im Kreis Pinneberg am Montag nur fünf Neuinfektionen registriert worden. Bekanntlich liegt der geringe Anstieg aber meist an den eingeschränkt arbeitenden Laboren am Wochenende.

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilte, ist die Zahl aller Infektionen seit Pandemiebeginn im Kreis auf 1700 gestiegen, drei weitere Menschen mussten sich am Montag zur Behandlung einer Covid-19-Erkrankung in ein Klinikum begeben. 236 Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen bedeuten eine aktuelle Inzidenz im Kreis von 74,6.

Unterdessen ist die Besitzerin eines Tattoo-Studios in Wedel vor dem Oberverwaltungsgericht mit ihrer Klage gegen die Schließung ihres Ladens während des Lockdowns gescheitert. Im Gegensatz zu Friseuren etwa zählten die Leistungen eines Tattoo-Studios nicht zu den „Grundbedürfnissen“