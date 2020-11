Kreis Pinneberg. Ein noch unbekannter Umweltsünder hat in Ellerhoop illegal Möbelstücke, Tapetenreste und Kleider entsorgt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, fanden Beamte schon am Donnerstag und Freitag größere Ansammlungen von Abfällen zwischen Missener Straße und Feldfurth fest. Neben Schränken, Stühlen, Teppichen und Gardinenstangen türmten sich dort auch Styroporplatten, Schaumstoffkissen, Kleidungsstücke und Hausmüll. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei unter 04121/40920.

Umweltsünder entsorgt Motorroller im Liether Moor

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen einen Motorroller an einem Teich am Bahnüberganges Rotenlehm/Liether Moor in Klein Nordende entsorgt. Ein Zeuge informierte am Montag die Polizei über den Fund. Beamte des Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn fanden vor Ort einen schwarzen Motorroller mit lilafarbener Sitzbank. Die Polizei sucht nun den Verursacher und bittet um Hinweise unter 04121/409 20.