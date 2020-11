Pinneberg. Für Kleingärtner in Pinneberg und Waldenau könnte es vom kommenden Jahr an teurer werden. Die Stadt beabsichtigt, den jährlichen Quadratmeterpreis für die Parzellen zu erhöhen. Obwohl Pinneberg schon jetzt zu den teuersten Pflastern für Laubenpieper im Kreis gehört, wird eine Anhebung des Pachtzinses um fünf Cent pro Quadratmeter vorgeschlagen. Der Preis würde sich damit von 21 Cent auf 26 Cent pro Quadratmeter erhöhen. Die Preisanpassung von nahezu 25 Prozent mehr soll zum 1. Januar 2021 fällig werden.

Die Stadt begründet diesen Vorschlag mit der allgemeinen Haushaltskonsolidierung, soll heißen: Es wird nach Mehreinnahmen gesucht, um die finanzielle Situation der Stadt zu verbessern. Durch die Preiserhöhung in den Parzellen der Stadt würden 11.200 Euro pro Jahr mehr in die Stadtkasse fließen. Alle Pinneberger Kleingärtner zusammen bezahlen dann knapp 60.000 Euro jährlich. Die Stadt verpachtet insgesamt 225.000 Quadratmeter Land an die eingetragenen Kleingärtnervereine Pinneberg e.V. und Waldenau e. V.

Kleingärtner haben wenig Verständnis

Halten wenig von der Pachterhöhung für Kleingärten: Die Parzellenpächter in der Anlage Hasenmoor Martin und Annett Friedriszik (mit Hund Joe) und Jürgen Krause (hinten).

Foto: Anne Dewitz

In der Anlage Hasenmoor ist das Verständnis dafür gering. Annett Friedriszik, die mit ihrem Mann Martin seit 15 Jahren im Verein ist, sagt: „Die Stadt sollte nicht immer nur abkassieren, sondern den Kleingärtnerverein auch stärker unterstützen, etwa in der Pflege der Wege oder der Spielplätze, die von der Öffentlichkeit genutzt werden.“

Für Jürgen Krause, seit 33 Jahren Parzellenpächter in der Anlage, sei die Pachterhöhung „dicht an der Schmerzgrenze“. Er befürchtet eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: „Bei uns ist es sowieso schon am teuersten. Nicht jeder wird sich noch einen Garten leisten können.“

Der Verwaltung sei durchaus bewusst, dass die Pinneberger Preise im Landesvergleich schon jetzt „im oberen Segment“ seien, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Kreisweit ist es nur in Quickborn vergleichbar teuer, einen Kleingarten zu pachten. In Tornesch zahlen Kleingärtner dagegen nur zwei Cent pro Quadratmeter für ihre Parzellen – ein Zehntel des Preises in der Kreisstadt. Dennoch werde angesichts der angespannten Finanzsituation um Zustimmung für die Anhebung gebeten.

Kritik kommt vom Kreisverband der Kleingärtner

„Das ist ganz schön heftig“, sagt Uwe Heyn, Vorsitzender des Kreisverbandes der Kleingärtner. Der Verband vertritt die Interessen von insgesamt 23 Kleingartenvereinen im Kreis. „Aus unserer Sicht sollte die Anhebung mit etwas mehr Augenmaß und Blick auf die gegenwärtige Situation der Kleingartenvereine erfolgen.“ In der Corona-Pandemie fehlten vielerorts die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeinschaftsräume. „Deshalb würden wir uns wünschen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt.“

Der Städteverband Schleswig-Holstein hatte erst im Vorjahr eine Umfrage zur Höhe der Pachtzinsen für städtische Kleingartenflächen organisiert. Danach liegen die Pachthöhen im Kreis pro Jahr zwischen 0,02 Cent pro Quadratmeter und 28 Cent. Der Kleingärtnerkreisverband hatte nur beim Kleingartenverein Scharmbrook (23 Cent) und beim Verein in Schenefeld (28 Cent) höhere Pachten ermittelt als in der Kreisstadt Pinneberg. Dagegen zahlt fast die Hälfte der Vereine im Kreis nur 10 Cent pro Jahr und Quadratmeter. Alle übrigen Kleingärtnervereine treten maximal 20 Cent an die jeweiligen Gemeinden ab.

Nicht grundlos verlangt die Pinneberger SPD-Fraktion per Antrag, dass mit der Pachterhöhung zumindest gewartet wird, bis die Kleingartenvereine wieder Einnahmen haben, die ihnen in der Corona-Pandemie verloren gegangen seien. So habe etwa der Kleingartenverein Hasenmoor bereits dargelegt, dass er erhebliche Einnahmeverluste zu verzeichnen habe. Deshalb soll nach SPD-Willen die Situation zum 1. Juli 2021 erneut überprüft werden. Bis dahin soll eine Pachterhöhung ausgesetzt werden.

Grüne fordern Ausgleich für die Anhebung

Sollte die Erhöhung zum 1. Januar dennoch durchgesetzt werden, fordert die SPD analog zu den Grünen der Stadt, dass etwa der Kleingartenverein Hasenmoor von der Verpflichtung zur Pflege der Straßenbäume befreit werde. Diese Pflege koste den Verein jährlich etwa 1500 Euro und sollte bei einer möglichen Pachterhöhung als Ausgleich von der Stadt übernommen werden. Konkret geht es um etwa 50 Eichen.

Die Grünen wollen zudem die Anhebung der Quadratmeterpreise auf maximal 24 Cent statt 26. Falls dies abgelehnt werden sollte, verlangen auch sie, den Vereinen die vertraglich abgemachte Baumpflege zu erlassen. „Da die Stadt Pinneberg mit der Pachthöhe von 26 Cent die Obergrenze erreicht, sollten die Kosten für die Pflege der städtischen Bäume angerechnet werden“, heißt es im Grünen-Antrag.

„Dieser Antrag gefällt mir am besten“, sagt Uwe Heyn als Chef der Kleingartenvereine im Kreis. Er spreche sich für eine moderate Anhebung der Preise aus. Zumal es erst im Vorjahr kreisweit eine Anpassung gab und die Beiträge im Jahr 2022 ohnehin erhöht werden sollen. So habe es der Bundesverband beschlossen. „Das würde einen enormen Preissprung in kürzester Zeit bedeuten“, so Heyn. Zudem sieht er angesichts des eher geringen Plus im Pinneberger Haushalt nicht die Notwendigkeit, die Pacht zu erhöhen. „Die Kleingärtner für diesen vergleichsweise geringen Zugewinn im Haushalt zur Kasse zu bitten, ist zumindest fragwürdig“, so Heyn. Der Wirtschaftsausschuss will in seiner nächsten Sitzung eine Empfehlung aussprechen.