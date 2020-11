Kreis Pinneberg. Die von der Corona-Krise betroffenen Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg dürfen auf einen Geldsegen aus Kiel hoffen. Nach Angaben des CDU-Landtagsabgeordneten Peter Lehnert werden nun aus dem „Rettungsschirm für die Kommunen“ fast 30 Millionen Euro an die Städte und Gemeinden aus dem Kreis Pinneberg gehen.

Hintergrund der finanziellen Stütze des Landes sind vor allem die stark sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. Die Corona-Krise habe vielerorts tiefe Löcher in die Haushalte von Städten und Gemeinden gerissen, insbesondere bei der Gewerbesteuer drohen millionenschwere Ausfälle, so Lehnert. Das vom Landtag jetzt beschlossene Gesetz zur Gewerbesteuerkompensation sorge deshalb für einen millionenschweren Ausgleich. Insgesamt würden Bund und Land etwa 330 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Davon würden konkret auch viele Städte und Gemeinden im Kreis profitieren.

Elf Millionen Euro für Gemeinde Rellingen

„Wir lassen die Kommunen nicht im Regen stehen“, so Lehnert in einer aktuellen Mitteilung. „Mitten in der Krise kommt es darauf an, dass die Städte und Gemeinden weiter ihren Aufgaben nachkommen können. Mit den jetzigen Ausgleichszahlungen dürfte das in den allermeisten Fällen sichergestellt sein“, so der CDU-Politiker aus dem Kreis.

Größter Einzelempfänger sei den Angaben nach die Gemeinde Rellingen. Elf Millionen Euro würden allein in die Nachbargemeinde der Kreisstadt Pinneberg gehen. Hohe Ausgleichszahlungen würden aber auch Quickborn (1,37 Millionen Euro) und Barmstedt (554.000 Euro) sowie die Gemeinde Bönningstedt (1,29 Millionen Euro) erhalten.

Lehnert: Klimaschutz dürfe nicht vergessen werden

Hinzu kommen die Gemeinden des Amtes Pinnau, die mehr als 1,46 Millionen Euro bekommen. Im Amt Rantzau werden insgesamt fast 500.000 Euro verteilt, in den Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen sind es immer noch fast 200.000 Euro, so der Abgeordnete.

Die Corona-Krise habe Anforderungen an die kommunale Daseinsvorsorge in den Bereichen der Digitalisierung, den Kitas oder den Schulen beschleunigt. Auch der Klimaschutz dürfe nicht vergessen werden. Die Finanzausstattung müsse deshalb gestärkt werden, denn vor Ort soll „weiter in die Zukunft investieren werden können“.