Quickborn. Startschuss für das erste gemeinsame kommunale Projekt der neuen WEP-Holding in Quickborn. In den nächsten Tagen werden die Bagger anrollen, um ein 20 Hektar großes Gelände am Ende der Pascalstraße nahe der A7-Anschlussstelle zu erschließen, Rodungsarbeiten zu machen und erste Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Acht Millionen Euro investieren die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Pinneberg und die Stadt Quickborn in diesen vierten Bauabschnitt im Gewerbegebiet Quickborn-Nord.

Es ist das kreisweit erste Projekt dieser Art, bei dem sich die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (WEP) und Kommune die Kosten teilen, kündigte WEP-Geschäftsführer Harald G. Schroers an. Bürgermeister Thomas Köppl drückt es lieber so aus: „Wir teilen uns den Gewinn.“

20 Firmen siedelten sich in 15 Jahren an

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Quickborn und dem Kreis reicht bis ins Jahr 1980 zurück, als es noch die 1952 gegründete Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft des Kreises Pinneberg mbH gab. 1997 wurde sie in die WEP überführt. Seitdem sind am Halenberg rund um die Pascalstraße auf einer Gesamtfläche von 90 Hektar zahlreiche Unternehmen angesiedelt worden, die einige Tausend Arbeitsplätze geschaffen haben, wie die Zentrale der Comdirectbank oder das Hansewerk.

Allein der dritte Bauabschnitt habe in den vergangenen 15 Jahren etwa 20 Firmen aus den Bereichen Dienstleistung, Produktion, Handwerk, Sanitärgroßhandel, Automobilwirtschaft, Messebau und Logistik ansiedeln können, die zusammen 500 Mitarbeiter beschäftigten, so Schroers. Für das jetzt zu erschließende Gelände zwischen Pascalstraße, Schmalmoorweg, Ohlmöhlenweg und dem Flüsschen Gronau könnten es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fast doppelt so viele sein, denn das fertige Bauland wird am Ende 15 Hektar statt neun Hektar beim dritten Abschnitt groß sein, so Schroers. „Wir planen hier für die nächste Generation.“

Gewollt ist eine „bunte Mischung“aus Betrieben

Für Bürgermeister Köppl handele es sich um einen Gewerbe-Standort „in 1A-Lage direkt an der Autobahn nicht weit zur Stadt Hamburg und seinem Flughafen, dem es hoffentlich bald auch wieder besser gehen wird.“ Das werde sich schließlich auch auf den Grundstückspreis auswirken, der jetzt noch nicht feststehe. Aber Investoren sollten mit einem Quadratmeterpreis um die 200 Euro rechnen.

Der dritte Bauabschnitt sei schon „für mehr als 100 Euro den Quadratmeter vermarktet worden“, erklärt WEP-Chef Schroers. Und erste Anfragen gebe es bereits auch für das neue Bauland, das Ende 2021 fertig erschlossen und von da an zu verkaufen sein soll, sagt Schroers, was Quickborns Wirtschaftsförderin Maren Rusch bestätigen kann. Die meisten Interessenten kämen aus der Region mit einem Radius von 25 Kilometern.

„Green-Energy-Infrastruktur“ soll geschaffen werden

Angesiedelt werden sollen möglichst innovative Unternehmen, die einen bestimmten Umweltstandard erfüllten, erläutert Bürgermeister Köppl. Denn hier werde auch die Energieversorgung beispielhaft sein. Die Quickborner Stadtwerke werden mit einem Blockheizkraftwerk ein Nah- oder Fernwärmenetz schaffen, das alle Betriebe in diesem Gebiet mit Wärme und Strom versorgt. „Wir schaffen hier eine Green-Energy-Infrastruktur“, sagt Köppl. Auch das Gronautal in der Nähe solle so geschont wie möglich bleiben. Darum würden Einzelhandelsbetriebe, Verbrauchermärkte oder Produktionsbetriebe, die Krach machen oder Emissionen verursachen, von vornherein an diesem Standort ausgeschlossen sein.

„Wir wollen hier wieder eine bunte Mischung an Branchen und Betrieben ansiedeln, die sich vergrößern möchten, um möglichst krisenfest die Wirtschaftsbetriebe hier in unserer Region zu halten“, sagt Schroers. Wachsende Betriebe hätten ideale Voraussetzungen, um ihre Mitarbeiterzahl zu halten oder auszubauen. „Mitarbeiter sind ihr wichtigstes Gut, weil darin das Know-how steckt.“

Der Zeitpunkt für diese Erschließung mitten in der Corona-Krise mag seltsam anmuten, sagte Köppl. „Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Ich gehe davon aus, dass sich die Wirtschaft hierzulande auch bald wieder erholen wird.“

Zehn Städte und Gemeinden aus dem Kreis beteiligt

Ohnehin stellt dieser neue Gewerbepark, der ab 2022 bebaut werden soll, eines der zurzeit letzten großen, bald baureifen Gewerbegebiete im Kreis Pinneberg dar. In der WEP-Holding mit ihrem Sitz in Tornesch-Ahrenlohe besetze allein dieses Gebiet gut die Hälfte der 28 Hektar Gewerbeland, das im Kreis Pinneberg frei verfügbar sei.

Für dieses Konstrukt der WEP-Holding, an die der Kreis Pinneberg 2017 zehn Städte und Gemeinden aus dem Kreis beteiligt hat und bei der sich WEP und Kommune jeweils die Investitionskosten teilen, bedürfe es eines „großen gegenseitigen Vertrauensvorschusses“, betont Bürgermeister Köppl. Allein die vertragliche Ausgestaltung sei recht diffizil gewesen. Aber die Stadt habe jahrzehntelang sehr gute Erfahrung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Pinneberg gemacht. „Und ohne die Stadt geht es auch nicht“, sagt Schroers. „Die meisten Anfragen für neue Betriebsansiedlungen gehen in den Rathäusern der Gemeinden ein.“

Für die künftige Erschließungsstraße des neuen Gewerbegebiets hat Köppl auch schon eine Idee. „Sie sollte nach Pascalstraße und Albert-Einstein-Ring wieder den Namen eines Naturwissenschaftlers tragen.“ Diesmal sollte eine Frau die Namensgeberin sein.