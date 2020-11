Kreis Pinneberg. Das Infektionsgeschehen im Kreis Pinneberg ist nach wie vor äußerst dynamisch. Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt 73 neue nachgewiesene Corona-Fälle seit Freitag – 45 am Sonnabend, 28 am Sonntag. Damit haben sich seit Pandemiebeginn 1695 Menschen mit dem grassierenden Erreger Sars-Cov-2 infiziert.

Im einwohnerstärksten Kreis des Landes gibt es damit auch die meisten Infektionen. Zum Vergleich: In Stormarn, bisher am zweitstärksten betroffenen, gab es seit März 1233 Fälle. Die Stadt Flensburg hatte erst 245 Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Pinneberg sank im Vergleich zu Freitag leicht auf 76,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Zuvor hatte sie bei 81,6 gelegen.

Der Kreis hat überdies die Allgemeinverfügung für Helgoland bei der Einreise aus dem Ausland angepasst. Demnach muss nun jeder Gast über ein negatives Testergebnis oder eine Terminbestätigung für einen Schnelltest vor Ort verfügen. Termine für Tests können von 9 bis 12 Uhr unter 04725/808-123 telefonisch angefragt werden.