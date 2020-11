Pinneberg. Wenn Pinnebergs Kommunalpolitiker am Donnerstag kommender Woche zur Ratssitzung in der Rübekamphalle zusammentreffen – wie viele wollen sie dann sein? Alle, also 42? Oder nur die halb so viele? Pairing ist das Stichwort – ein Verkleinern des Gremiums, ohne dass sich dabei die Mehrheitsverhältnisse änderten. Die Fraktionen von CDU, Grünen & Unabhängigen, FDP und Bürgernahen befürworten genau diesen Schritt, die SPD-Vertreter aber sind dagegen.

Das sorgt nun für vernehmbare Verstimmungen. In einem offenen Brief an die Sozialdemokraten, den alle vier anderen Fraktionen unterzeichnet haben, heißt es unter anderem: „Seien Sie sozial, Vorbild für andere, nehmen Sie Rücksicht, schützen Sie sich und andere, verkleinern Sie die Kontaktgruppen und lassen Sie uns mit einem Pairing Pinneberg weiter gestalten, so lange, bis die digitalen Sitzungen möglich sind.“

„Superspreader-Event“ unbedingt verhindern

Aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen wüssten die Unterzeichner, dass es bei allen Stimmen gebe, die besagten, Ratsversammlungen in voller Stärke seien unverantwortlich. „Diese Stimmen möchten wir ausdrücklich unterstützen. Bitte haben Sie Anstand und Respekt anderen gegenüber und minimieren Sie das Risiko einer Erkrankung, die wir wirklich niemandem wünschen“, so der Wortlaut des offenen Briefs.

CDU, Grüne & Unabhängige, FDP und Bürgernahe heben die Vorteile des Pairings hervor. „Es gäbe uns die Möglichkeit, nicht nur die Risikogruppen unserer eigenen Fraktion zu schützen, sondern auch die der anderen Fraktionen im Pinneberger Rat. Und wir sollten nicht nur uns selbst schützen wollen; letztendlich geht es um den Schutz der Allgemeinheit.“ Mit einer Minimierung der Personen verringerten die Politiker außerdem das Risiko, dass die Ratsversammlung zu einem „Superspreader-Event“ gerät. „Niemand möchte Teil so eines Geschehens sein, und niemand möchte dafür die ,Verantwortung‘ tragen. Wir vertreten die Auffassung, dass der Schutz aller Beteiligten höher zu bewerten ist als das Recht auf Teilnahme an der Ratsversammlung.“

Die Pinneberger Politik könne auch mit 21 Ratsmitgliedern politische Beschlüsse fassen. Dass das funktioniere, habe sich im Frühjahr gezeigt, als alle Fraktionen dieser Maßnahme zugestimmt hatten.

Pinneberger SPD sauer über offenen Brief

Nun ist auch die Verstimmung bei der SPD groß. Deren Fraktionsvorsitzende Angela erklärt auf Anfrage, sie ärgere sich darüber, dass der offene Brief an die Presse geschickt wurde, aber nicht an die SPD selbst. Zum Pairing selbst sagt sie: „Wir haben den Vorschlag in unserer Fraktion kontrovers diskutiert. Die Mehrheit hat sich gegen das Pairing ausgesprochen, weil alle Stadtvertreter gern an der Ratsversammlung teilnehmen möchten. Ich halte es demokratisch für schwierig, einem gewählten Volksvertreter die Teilnahme zu verweigern.“

Die Rübekamphalle sei zudem groß genug, um die Abstandsregeln einzuhalten, auch wenn alle Mitglieder erschienen. Deswegen sehe die SPD-Fraktion darin kein Problem. Traboldts Kompromissvorschlag: „Wenn die anderen Fraktionen nicht in voller Stärke erscheinen, können wir uns auch darauf verständigen, dass wir uns bei der Stimmenabgabe entsprechend enthalten.“