Kreis Pinneberg. Nachdem das Gesundheitsamt des Kreises am Freitag 42 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet hat, wird zur weiteren Eindämmung der Pandemie die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgeweitet. Bislang galt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an den Bahnhöfen Elmshorn, Pinneberg und Tornesch, vom heutigen Sonnabend an müssen auch in der Pinneberger Innenstadt sowie in Wedel und Uetersen Masken im öffentlichen Raum getragen werden.

Mit den 42 Neuinfektionen vom Freitag steigt die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im Kreis auf 1622. Momentan müssen sich 15 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Klinikum behandeln lassen. Mit 258 Neuinfektionen in der vergangenen Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 81,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Welche Kommunen am stärkste betroffen sind:

Die nun gültige Maskenpflicht reicht in Pinneberg jetzt über das Bahnhofsumfeld hinaus. Von nun an muss auch in der Innenstadt vom Rathausvorplatz über Bismarckstraße, Drosteiplatz, Rübekamp bis hin zum Bereich der Dingstätte und Fahltskamp Maske getragen werden. In Uetersen ist in der Fußgängerzone und im Bereich des Wochenmarktes freitags zwischen 7 und 14 Uhr das Tragen einer Maske Pflicht. In Wedel gilt täglich von 7 bis 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz vom Rosengarten bis zum Rathausplatz und dem ZOB-Gelände Maskenpflicht. Laut Kreisverwaltung gilt die neue Regelung bis zum 29. November.

Seit März hat es die meisten Infektionen in Pinneberg (275), Elmshorn (206) und Wedel (206) gegeben. Auch Rellingen (180), der Bezirk Quickborn (120), Tornesch (101) und Schenefeld (84) waren stark betroffen. Die Ämter Pinnau sowie Geest und Marsch verzeichneten jeweils 76 Infektionen. Es folgen Halstenbek (69), Uetersen (66), Elmshorn-Land (45), Barmstedt (40), Rantzau (27), Hörnerkirchen (5) und Helgoland (2).