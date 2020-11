Kreis Pinneberg. Mit steigenden Corona-Infektionszahlen haben sich im Kreis Pinneberg sowohl das Testbedürfnis als auch die Notwendigkeit für Abstriche bei Verdachtsfällen merklich erhöht. Um diese Last von den Hausarztpraxen zu nehmen, hat in dieser Woche das Testzentrum in Elmshorn erneut seinen Betrieb aufgenommen – ein Gemeinschaftsprojekt von Kassenärztlicher Vereinigung und dem DRK Kreisverband Pinneberg. Als eines von zehn neuen Testzentren im Land ist es für die Wintersaison als Containerlösung präpariert worden und stellt ab sofort die erforderlichen Testmöglichkeiten sicher.

Doch wie schon im Frühjahr gelten Regeln für den Zugang zum Elmshorner Testzentrum in der Agnes-Karll-Allee 2. Es ist täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet und wurde wie bei der ersten Corona-Welle als „Drive-in-Station“ angelegt. Das bedeutet: Abstriche werden durchs Autofenster genommen – allerdings nur von nachweislichen Verdachtsfälle.

„Selbstzahlertests“ werden nicht vorgenommen

Wer getestet wird und wer nicht, entscheiden nach wie vor Hausärzte und das Gesundheitsamt. Nur auf ihre Anweisung dürfen Bürger im neuen Testzentrum einen Abstrich machen lassen. Sogenannte „Selbstzahlertests“ werden nicht vorgenommen.

Konkret bedeutet dies, dass Hausärzte, die Abstriche nicht selbst nehmen können, ihre Patienten an das Testzentrum verweisen können. Dafür muss der Hausarzt gewissermaßen eine Überweisung zum Test auf das Covid-19-Virus ausstellen. Die Notwendigkeit eines Tests wird auf einem speziellen Formular mit seiner Unterschrift bescheinigt. Ohne die ärztliche Unterschrift auf dem Formular werden Tests im neuen Elmshorner Zentrum nicht vorgenommen.

Testzentrum vergibt keine Termine

Die andere Variante ist die Zuweisung durch Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Auch die Behörde kann Personen für den Abstrich an ein Testzentrum verweisen. Dafür wird den Patienten ein Zahlen-Code mitgegeben. Somit können nur Zahlen-Code-Inhaber oder von einer Arztpraxis ans Abstrichzentrum Verwiesene einen Test erhalten. Alle anderen werden abgewiesen.

Zum Test sollte die Versichertenkarte mitgebracht werden. Das Testzentrum vergebe keine Termine, weshalb mit Wartezeiten gerechnet werden müsse. Pinnebergs DRK-Vorstand Reinhold Kinle zum neuen Testzentrum: „Wir übernehmen die neue Aufgabe gern, um die Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen und dazu beizutragen, dass Ansteckungen frühzeitig erkannt und das Infektionsgeschehen eingedämmt werden kann.“

Für Fragen zu Covid-19-Erkrankungen steht auch das Bürgertelefon zur Verfügung: Montag bis Donnerstag jeweils 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 14 Uhr und an diesem Wochenende auch Sonnabend und Sonntag 9 bis 15 Uhr. Die Nummer lautet: 04121/45 02 50 00