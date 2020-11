Uetersen. Nun ist es amtlich. Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen hat als Gemeindewahlleiterin das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vor dem Gemeindewahlausschuss öffentlich verkündet. Demnach wird es wie bereits berichtet am Sonntag, 22. November, zu einer Stichwahl zwischen dem SPD-Kandidaten Dirk Woschei (42) und dem CDU-Kandidaten Baris Karabacak (33) kommen. Woschei erhielt mit 1906 der abgegebenen Stimmen 29,7 Prozent, Karabacak mit 1737 Stimmen einen Anteil von 27,1 Prozent.

Auch die Stimmenanteile für die drei ausgeschiedenen Kandidaten Thorsten Berndt ((24,7 Prozent), Anne Dorothea Lamsbach (9,9 Prozent) und Bernd Möbius (8,7 Prozent) wurden bestätigt. Lediglich die Wahlbeteiligung wurde offiziell von 43,8 auf 43,6 Prozent korrigiert. 6468 der 14.839 Wahlberechtigten hatten sich an der Bürgermeisterwahl beteiligt, 2052 von ihnen per Briefwahl, was fast einem Drittel aller abgegeben Stimmen entsprach. Der Gemeindewahlausschuss hat das Wahlergebnis ohne weitere Prüfung zur Kenntnis genommen.

Für die Stichwahl am 22. November gilt weiter dieselbe Wahlbenachrichtigungskarte, so Hansen, die nach zwölf Jahren nicht wieder zur Wahl antrat. Es reiche aber auch der Personalausweis. Das Wahllokal ist von 8 bis 18 Uhr besetz. Wer Briefwahl bevorzugt, muss einen formlosen Antrag bei der Stadtverwaltung stellen, zum Beispiel per Mail: wahlen@stadt-uetersen.de.