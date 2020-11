Hamburg/Pinneberg. Der Terroranschlag in Wien könnte Verbindungen nach Deutschland haben: Wegen einer Spur nach Norddeutschland haben Ermittler im Auftrag des Bundeskriminalamtes (BKA) und Bundespolizisten aus Schleswig-Holstein am Freitagmorgen auch eine Wohnung im Kreis Pinneberg durchsucht. Es seien Wohnungen und Geschäftsräume von vier Personen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht worden, teilte das Bundeskriminalamt dem Abendblatt mit. Zwei der Verdächtigen sollen sich mit dem Attentäter im Juli dieses Jahres in Wien getroffen haben. Drei hätten mit ihm über das Internet in Kontakt gestanden. Die vierte verdächtige Person wiederum soll mit den dreien kommuniziert haben.

Wegen der hohen Gefahrenstufe war auch die Spezialeinheit GSG9 an den Razzien beteiligt.

Das BKA erklärte, Grundlage für den Einsatz seien Durchsuchungsbeschlüsse des Bundesgerichtshofs. Die Informationen dazu habe die österreichische Justiz geliefert. Es gehe nur um das Sichern von Beweismitteln, niemand sei festgenommen worden.

Attentäter von Wien hatte offenbar Verbindungen zum Islamischen Staat

Der Attentäter in Wien (20) soll Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sein. Er hatte am Montag in der österreichischen Hauptstadt vier Menschen getötet und mehr als 20 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Polizei erschoss ihn.

Anschlagsgeschehen in Wien



BKA-Kräfte durchsuchen seit heute Morgen im Auftrag des @GBA_b_BGH & mit Unterstützung von Polizeikräften aus NI, HE, SH sowie der BPol (GSG9) die Wohn-& Geschäftsräume von 4 nicht tatverdächtigen Personen in Osnabrück, Kassel sowie im Kreis Pinneberg. pic.twitter.com/KI4RTKWAaV — Bundeskriminalamt (@bka) November 6, 2020

Die Kontakte des Mannes sollen über Österreich hinausreichen, hatte bereits Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gesagt. In der Schweiz gab es offenbar bereits zwei Verhaftungen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach am Donnerstag davon, dass die Gefährdungslage in Deutschland hoch sei.