Elmshorn. Die Schrankenanlage am Bahnübergang Bauerweg/Schulstraße in Elmshorn ist ausgefallen. Nun muss der Schlagbaum von Hand geöffnet und geschlossen werden. Der Arbeiter stemmt sich mit ganzem Körpereinsatz gegen den Hebel. Die Zigarette lässig im Mundwinkel, blickt er direkt in die Kamera. Das Gesicht ist entspannt, von Anstrengung keine Spur. Im Hintergrund werkeln Männer an den Schienen.

Das Foto entstand im November 1971 am Bahnübergang Bauerweg/Schulstraße. Die ausgefallene Schrankenanlage wurde per Hand betrieben.

Foto: Flora Apotheke Elmshorn

Die Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Jahr 1971 ist Teil des neuen Elmshorner Kalenders der Flora Apotheke, der dort vom 11. November an erhältlich ist. „Der Weg in die Vergangenheit führt uns diesmal über die Bahngleise. So kommen wir wieder einem interessanten Kapital unserer Stadtgeschichte auf die Spur“, sagt Sönke Kehrhahn. Seit vielen Jahren trägt der Inhaber der Flora Apotheke das Projekt zur Förderung des Elmshorner Stadtarchivs maßgeblich mit.

Eisenbahn macht Elmshorn zur Industriestadt

Mit der ersten Eisenbahn in Schleswig-Holstein, die am 18. September 1844 von Altona nach Kiel Fahrt aufnahm, entwickelte sich Elmshorn – auch dank der Hafenbahn und der Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer-Eisenbahn – zu einer bedeutenden Industriestadt. Diese Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten wird anhand von alten Fotos mit Texten von Jens Gatzenmeier, Vorstandsmitglied des Vereins zur Förderung des Stadtarchivs Elmshorn, dokumentiert, die Geschichte der Bahn anschaulich.

Ende der 60er: Züge sind in Richtung Güterschuppen abfahrbereit (heute Empfangsgebäude).

Foto: Flora Apotheke Elmshorn

Ordentlich Dampf ließen sicher nicht nur die Lokomotiven ab, die bis Mitte der 1960er-Jahre auf der Strecke unterwegs waren, sondern vermutlich auch die Fußgänger, Rad- und Autofahrer am Bahnübergang Bauerweg/Schulstraße. Bis in die 70er-Jahre hinein waren die Schranken bis zu acht Stunden täglich geschlossen – eine Geduldsprobe für die Verkehrsteilnehmer. Und nicht immer war das Personal schnell vor Ort. So mussten Passanten und Fahrer regelmäßig auf den Tunnel in der Mühlenstraße ausweichen. 1984 wurde der Bahnübergang dann durch den Fußgängertunnel und die Ost-West-Brücke ersetzt.

Immer wieder mussten zudem in der Stadt die Weichen neu gestellt werden – ob durch den Bedeutungsverlust des einst so wichtigen Hafenumschlags oder nach dem Bombenangriff im August 1943, bei dem das Empfangsgebäude des Bahnhofs zerstört wurde.

Kalender-Erlös kommt dem Stadtarchiv zugute

Mit dieser Zusammenstellung in Bild und Wort ist ein wertvolles Stück Stadthistorie aufgearbeitet worden, so Sönke Kehrhahn. „Der Elmshorner Kalender begleitet uns durch das Jahr und gibt uns durch die Erinnerungen an die vergangenen Zeiten ein Fundament, durch das wir uns in der heutigen Welt verorten können“, sagt er. Wer wolle, könne diese Geschichten Monat für Monat in vollen Zügen genießen.

Die Luftaufnahme von 1963 zeigt den Elmshorner Bahnhof von oben (rechts der beschrankte Bahnübergang Gärtnerstraße)

Foto: Flora Apotheke Elmshorn

In der Apotheke in der Schulstraße 25 ist der Kalender zu den Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag 7.30 bis 19 Uhr, Mittwoch, Freitag 7.30 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 12.30 Uhr) erhältlich. Es wird kein Verkaufspreis erhoben, jedoch um eine Spende von mindestens zwei Euro gebeten. Der Erlös des Kalenders kommt wieder in voller Höhe dem Verein zur Förderung des Stadtarchivs Elmshorn zugute. Die Druckauflage liegt bei 2500 Exemplaren.

Wegen Corona: Keine persönlichen Gespräche

In den vergangenen Jahren wurden mit dem Elmshorn-Kalender jährlich jeweils rund 5000 Euro gesammelt und dem Verein zur Förderung des Stadtarchivs Elmshorn zur Verfügung gestellt. Der wurde 2005 gegründet und unterstützt das Archiv bei der Anschaffung von Einrichtungen und Archivalien.

Flora Apotheke und Förderverein verfolgen ein gemeinsames Ziel: Geschichte und Geschichten dem Vergessen zu entreißen und sie für die Menschen aufzubewahren – in diesem Falle in Form des Kalenders.

Normalerweise stehen die Vereinsmitglieder nach dem Erscheinen des Kalenders gern als Ansprechpartner direkt in der Apotheke zur Verfügung, um über ihr Anliegen zu informieren. Das wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise leider nicht möglich sein.