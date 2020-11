Elmshorn. Die Bundespolizei und Sicherheitsmitarbeiter der Bahn haben am Mittwoch im Rahmen eines landesweiten Aktionstages kontrolliert, ob sich die ÖPNV-Nutzer in den Zügen und in den Bahnhöfenan die Maskenpflicht halten. Schwerpunkt der Kontrollen war der Abschnitt zwischen Hamburg und Elmshorn, aber die Kontrolleure waren auch weiter in Richtung Itzehoe und Neumünster tätig.

Auch im Bahnhof Elmshorn erfolgte eine Überprüfung der Reisenden. Dabei war das Ergebnis durchaus erfreulich: Von den mehr als 1000 Kontrollierten wurden lediglich 41 Personen ohne einen Mund-Nasen-Schutz angetroffen. Der Großteil von ihnen setzte nach Ansprache sofort eine Maske auf. Lediglich zwei Reisende waren uneinsichtig und nur sehr widerwillig bereit, der Pflicht Folge zu leisten. Drei weitere Personen hatten keine Maske dabei. Sie erhielten ein Einwegexemplar durch die Kontrolleure.

Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darum, sich an die Maskenpflicht und die Abstandsregel zu halten.