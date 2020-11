Halstenbek. Die Sanierung der Grundschule Bickbargen in Halstenbek wird nochmals teurer. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend für 2021 Haushaltsmittel in Millionenhöhe für das Projekt freigegeben – mit den Stimmen von Grünen und SPD. Sieben Vertreter von CDU und FDP enthielten sich, vier Mandatsträger der Union stimmten dagegen.

Seit 2017 wird die Einrichtung von Grund auf saniert und umgebaut. Zum Projekt gehört auch ein Erweiterungsbau für vier Klassenräume und die vergrößerte Mensa im Erdgeschoss, zudem soll der Schulhof komplett neu gestaltet werden. Die Kommunalpolitiker hatten lange diskutiert, ob Sanierung und Erweiterung oder ein kompletter Neubau der richtige Weg ist. So hatte sich die CDU-Fraktion für einen Neubau ausgesprochen. Die Mehrheit entschied jedoch, aufgrund der laut Experten guten Bausubstanz dem Gebäude aus dem Jahren 1974 und 1975 noch eine Chance zu geben.

Ein Argument dafür war der angeblich tadellose Zustand des Dachs, das als einer der wenigen Gebäudeteile nicht angefasst werden sollte. Jetzt bewilligte die Politik 534.072 Euro – für eine Dachsanierung. In der Verwaltungsvorlage ist von mehrere Leckagen die Rede, denen man nicht Herr werden konnte. In der Folge müsse das Dach in den Sommerferien 2021 acht bis zehn Wochen lang komplett überarbeitet werden.

Bei Erweiterungsbau und Mensa – dem dritten Bauabschnitt – kommt es zu Mehrkosten in Höhe von knapp 600.000 Euro. Die Umbaukosten der bisherigen Mensa wurden erstmals ermittelt und mit etwa 382.000 Euro beziffert. Der vierte Bauabschnitt umfasst die Modernisierung der Innenräume und der Fassade. Hier geht die Verwaltung von Mehrkosten in Höhe von knapp 635.000 Euro aus. Für die Entwässerung des Schulhofs müssen aufgrund von Schadstoffen zusätzlich etwa 150.000 Euro aufgewendet werden. Allein für den dritten und vierten Bauabschnitt rechnet die Verwaltung mit Kosten von knapp zwölf Millionen Euro. Ursprünglich sollte das gesamte Projekt einmal 7,1 Millionen Euro kosten.

CDU-Fraktionschef Andreas Pauli sah sich in seiner Einschätzung, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Alternative gewesen wäre, bestätigt. Die Gemeinde habe sich „ein zweites Knick-Ei ans Bein gebunden“. Seine Fraktionskollegin Katrin Ahrens rügte die Verwaltung, weil diese einen CDU-Antrag, die einstmals kalkulierten Kosten und die tatsächlichen Ausgaben gegenüberzustellen, nicht ausgeführt hatte – mit dem Argument, dass sich die Positionen aufgrund der vielen Änderungen während des Sanierungsvorhabens nicht mehr vergleichen ließen.

„Niemand ist glücklich, wenn es Kostensteigerungen gibt“, so Dörte Dietrich-Gerwinski (SPD). Was den Zustand des Dachs angehe, so sei dies schließlich 1974 errichtet worden und seit der Entscheidung für die Sanierung seien „auch mehrere Jahre ins Land gegangen“. Jürgen Malke (Grüne) mahnte an, die Dachsanierung dazu zu nutzen, eine umweltfreundliche Solaranlage auf dem Schuldach zu platzieren. Diesem Ansinnen erteilte die Verwaltung postwendend eine Absage. Auf dem Dach seien auch nach der Sanierung weder eine Photovoltaikanlage noch eine Begrünung möglich.