Wedel/Elmshorn. Betrüger haben in dieser Woche zwei Mal bei älteren Bewohnern im Kreis Pinneberg zugeschlagen. In einem Fall hatten die Täter Erfolg und erbeuteten 30.000 Euro.

Laut den Polizeiangaben meldete sich am Mittwoch eine angebliche Mitarbeiterin einer Staatsanwältin bei einer 89 Jahre alten Seniorin, die in Wedel wohnt. Die Anruferin gab an, dass die Tochter der 89-Jährigen einen schweren Unfall verschuldet habe und ihr eine Gefängnisstrafe drohe. Um dieses zu verhindern, müsse eine hohe fünfstellige Summe gezahlt werden.

Die Seniorin schenkte dem Glauben und schickte ihren 82-jährigen Lebenspartner zur Bank, der dort 30.000 Euro abhob. Wenig später übergab er diese Summe weisungsgemäß an den vermeintlichen Boten der Staatsanwaltschaft, der daraufhin die Freilassung der Tochter versprach.

Als am Mittwochnachmittag Angehörige der Wedelerin von der Geschichte erfuhren, erkannten diese den Betrug. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet. Weitere Details zu den Tätern sind noch nicht bekannt.

Elmshornerin ging den Betrügern nicht auf den Leim

Mit einer ähnlichen Masche versuchten es bisher unbekannte Täter auch bei einer 94 Jahre alten Elmshornerin. Bei ihr meldete sich am Telefon die angebliche Enkelin und berichtete, sie habe einen Verkehrsunfall verursacht und sei von der Unfallstelle geflohen. Jetzt müsse sie in Untersuchungshaft. Dies könne nur durch die Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe abgewendet werden.

In der Folge übergab sie den Hörer an eine vermeintliche Polizeibeamtin, die diesen Sachverhalt bestätigte und nochmals eindringlich auf die schwerwiegenden Konsequenzen im Falle einer Nichtzahlung hinwies. Zum Glück wurde die 94-Jährige misstrauisch und legte einfach den Hörer auf, sodass die Täter erfolglos blieben.

Genau richtig reagiert, sagt die Polizei. Die Beamten weisen darauf hin, dass derartige Anrufe ein bundesweites Phänomen darstellen, das zumeist durch überregional agierende Täter begangen wird. Die Fantasie der Betrüger ist dabei grenzenlos. Nicht selten werden sie am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe. Oftmals eignen sie sich durch geschicktes Ausfragen der in der Regel älteren Opfer Detailwissen an und verunsichern dabei die Angerufenen.

Das Ziel ist dabei immer gleich: Den Tätern geht es nur darum, schnell an Geld zu kommen. Die Polizei rät, bei derartigen Anliegen hellhörig zu werden und sofort eine Polizeidienststelle zu kontaktieren. Für weitere Fragen stehen auch die Präventionsberater der Polizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101/20 20 zur Verfügung.