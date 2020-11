Kreis Pinneberg. Im Kreis Pinneberg sind am Dienstag 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden (am Vortag waren es zwölf). Mit 250 Infektionen in einer Woche sinkt der Sieben-Tage-Wert von 82,9 auf nun 79,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Kreis 1491 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Klinikpatienten blieb mit 15 gleich.

Wie berichtet, muss die Elmshorner Leibniz Privatschule als einzige Schule des Kreises wegen bisher 19 Corona-Fällen bis zum 15. November geschlossen bleiben. Laut Bildungsministerium sind im ganzen Kreis Pinneberg aktuell zwölf Kohorten wegen Corona-Fällen in Quarantäne. Das ist der zweithöchste Wert des Landes – nur in Nordfriesland sind akut 23 Kohorten nicht an den Schulen, im Kreis Segeberg sind es elf. Als „Kohorte“ gelten Schülergruppen, Klassen oder Jahrgangsstufen.

Landesweit sind derzeit 145 Schul-Kohorten Zuhause. Die Zahl der betroffenen Gruppen steige. Allerdings erhielten mehr als 90 Prozent der Schüler weiter Präsenzunterricht. Die Zahl der komplett geschlossenen Schulen im Land stieg von zwei auf vier. Landesweit gibt es 951 Schulstandorte.