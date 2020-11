Elmshorn. Es ist ein dunkler Herbst. Ohne Traditionen, ohne Wärme, ohne Vorfreude auf die Weihnachtszeit, die ja eigentlich mit zu den schönsten im Jahr zählt. Worauf sollte man sich auch freuen? Es ist ja alles abgesagt. Auch die Weihnachtsmärchen.

Aus der Not der Corona-Beschränkungen ist am Elmshorner Forum Baltikum – Dittchenbühne eine Idee geboren worden, die, ähnlich wie das Weihnachtsmärchen, das in diesem Jahr ausfallen muss, den Kindern vielleicht ein Leuchten in die Augen zaubern kann: eine kleine Outdoor-Märchenbühne, auf der im wöchentlichen Wechsel Kulissen und Figuren bekannter Märchen aufgebaut und dekoriert werden.

Erster Ausfall nach 35 erfolgreichen Jahren

Nach 35 erfolgreichen Jahren, die das Weihnachtsmärchen auf der Dittchenbühne erlebt hat, mussten in diesem Jahr alle Aufführungen abgesagt werden. Unter den Corona-Regelungen ist kein Theaterspielen möglich. In den vergangenen Jahren haben vermehrt ehemalige Kinder aus der Kita Storchennest im Weihnachtsmärchen mitgespielt, und es gibt eine enge Verbindung zwischen dem Kindergarten und dem Theater. So lag es auf der Hand, alternativ zur Märchenaufführung ein Projekt zu entwickeln, das Groß und Klein in die Welt der Märchen entführt: Auf dem Parkplatz des Theaters und des Kindergartens Storchennest wurde von den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Kindern eine kleine, begehbare Bühne geschaffen – ein Freilufttheater. Mit Hilfe der Bühnenschneiderin und des Hausmeisters entstand dort als Erstes eine Szene aus dem Märchen „Sterntaler“. Eltern und Kinder halfen beim Aufbau und Dekorieren der Szene, lasen das Märchen zu Hause gemeinsam, sprachen miteinander darüber und überlegten, was sie dazu beitragen können, das Märchenbild vor der Dittchenbühne zu ergänzen. Die Erzieherinnen und Erzieher beobachten, „wie Eltern und Kinder verweilen und ein Hauch von Glückseligkeit entsteht“.

Deshalb soll jetzt jede Woche ein anderes Märchen dargestellt werden. Dafür werden Requisiten und Kostüme aus dem Theaterfundus herausgesucht, um mit ihnen die Fantasie aller anzuregen. Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt: „Natürlich bedeutet dieses Projekt auch zusätzliche Arbeit. Aber die Worte unserer Bühnenschneiderin erwärmen in diesen kalten Tagen bereits die Herzen aller Mitwirkenden: „Wir müssen ein Leuchten in die Augen der Kinder zaubern, egal, wie viel Arbeit es macht!“