Elmshorn. Er hat Generationen von Kindern geprägt: 20 Jahre lang war der Bus der Mobilen Spielplatzbetreuung (MobS) in Elmshorn im Einsatz. War. Nun ist der umgebaute Linienbus aufs Altenteil gerollt. Aktuelle und frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendpflege, Kinder, Jugendliche und andere Wegbegleiter des Fahrzeuges haben vor dem Kinder- und Jugendhaus Krückaupark Abschied von dem blau-grünen Fahrzeug genommen.

Der Bus fuhr jahrelang mit Betreuern wie Matthias Sellhorn und Ute Feddersen zu verschiedenen Spielplätzen, im Gepäck Spiele, Tretroller, Bälle und Bastelsachen. Das Team brachte Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren zum Spielen zusammen und schuf ihnen ein soziales Umfeld. „Das ist ein Tag mit etwas Wehmut, auch für all diejenigen, die mit dem MobS-Bus groß geworden sind“, sagt Elmshorns Stadtrat Dirk Moritz. Viele Erwachsene erinnern sich heute noch an ihre Zeit mit dem Bus.

1995 fuhren die Betreuer noch Vorgängermodell

Matthias Kairies, der 1995 als Zivildienstleistender bei der Mobilen Spielplatzbetreuung im Einsatz war, wurde nach seiner Zeit dort noch von vielen erkannt: „Selbst als ich sehr viel später in die Disco gegangen bin, wurde ich von ehemaligen Kindern angesprochen, weil sie mich nach zehn, 15 Jahren noch wiedererkannt haben.“ Auch er war bei der Außerdienststellung des Busses dabei, auch wenn der erst nach seiner Zeit zum Einsatz kam. 1995 fuhren die Betreuer noch ein Vorgängermodell. Dennoch verewigt sich Kairies mit einem schriftlichen Gruß auf der Außenwand des Fahrzeuges.

Außer den Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern ist die Verabschiedung vor allem für die früheren Wegbegleiter von großer Bedeutung. „Ich bin mit dem MobS-Bus aufgewachsen und war immer da, wo er war“, sagt die 23-jährige Stammbesucherin Samantha auf der Abschiedsparty. Das Team sei wie eine zweite Familie für sie. Auch laut Matthias Sellhorn, der das 17 Tonnen schwere Gefährt zwölf Jahre lang fuhr, war der Bus bei den Kindern sehr beliebt: „Wenn ich an die Spielplätze rangefahren bin, kamen die Kinder oft schon angelaufen und haben sich gefreut, dass Mister MobS wieder da ist.“ Der 56-Jährige lobt die Zeit des Busses und seine pädagogische Wirkung. Die Kinder hätten in der Zeit ganz viel aus dem zwischenmenschlichen und sozialen Bereich mitgenommen.

Künftig soll Transporter Spielplätze ansteuern

Unklar ist derzeit, ob es für den alten Bus noch einen dritten Lebensabschnitt geben wird. In Überlegung sind zum Beispiel der Umbau zu einem Café, zu einem Treffpunkt für Jugendliche und sogar der Verkauf an einen Weltreisenden. Denn laut Sellhorn läuft der Motor noch wunderbar.

Ein letztes Foto mit Betreuern, Besuchern und langjährigen Weggefährten

Foto: Torben Hinz, Stadt Elmshorn / HA

Und zur Freude aller MobS-Liebhaber kündigt Stadtrat Dirk Moritz an: „Wir haben schon etwas Neues“. Der Linienbus gehe zwar mit seinen 900.000 Kilometern auf dem Zähler in den Ruhestand, doch künftig soll ein Transporter die Spielplätze ansteuern. „Dank der kleineren Größe und des geringeren Gewichts können wir noch mehr Spielplätze anfahren. Davon versprechen wir uns, dass wir noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen“, sagt Moritz. Zudem könne das neue Fahrzeug nun auch von verschiedenen Betreuern gefahren werden, da kein Lkw-Führerschein benötigt werde, wie es für den vorherigen Linienbus der Fall gewesen sei.

Wo sich die neue MobS wann genau aufhält, kann man im Programm des Teams Kinder- und Jugendarbeit, auf einem Plakat (das in den Schulen aushängt) und durch die Visitenkarten herausbekommen, die von den Mitarbeitern der Spielplatzbetreuung an die Kinder und Jugendlichen in Elmshorn ausgeteilt werden.