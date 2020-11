Pinneberg. Für die meisten kommt es überraschend: Schuhkay in der Pinneberger Fußgängerzone macht zu. Auf Abendblatt-Anfrage hat das Unternehmen bestätigt, dass kurzfristig die Entscheidung gefallen ist, auch die Filiale in der Kreisstadt zu schließen. In den Schaufenstern wird nun sämtliche Ware zum halben Preis feilgeboten. Vor dem Geschäft bilden sich Montag lange Schlangen von Schnäppchenjägern. Etwa bis zum Jahresende soll geöffnet bleiben.

Zwei Schuhkay-Unternehmen mit fast gleichem Namen wurden seit Ende 2019 mit einem halben Jahr Abstand von dem Berliner Unternehmer Steffen Liebich gekauft. Zuerst hat dieser die Hamburger Schuhhaus Kay GmbH & Co. KG übernommen, Mitte 2020 kam dann die KG Schuh Kay GmbH & Co. hinzu, die die Geschäfte der Marke Schuhkay 1882 betreibt. Eines davon liegt in Pinneberg.

Mehr und mehr zeigen die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung jetzt die gravierenden Folgen für den Einzelhandel, der ja schon mit der wachsenden Online-Konkurrenz zu kämpfen hat. Bereits vor einem Jahr hatte die damalige Insolvenzverwalterin der Schuhhaus Kay GmbH & Co. KG, die Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte, auf ihrer Website geschrieben: „Die Kostenanpassung an latente - und teilweise disruptive - Marktveränderungen waren nicht ausreichend, um die Verluste von Deckungsbeiträgen durch Frequenzverluste in den Filialflächen zu kompensieren und deren finanzielle Handlungsfähigkeit abzusichern.“ Sprich: Weil immer weniger Kunden in den Filialen einkauften, müssten einige geschlossen werden.

Eigentümer führen Gespräche mit Mietinteressenten

„Wir hatten gehofft, dass es weitergeht. Für den Standort Pinneberg ist die Schließung nicht schön. Aber wir können nichts machen“, sagt Claudia Patt, Sprecherin der Wirtschaftsgemeinschaft. Wirtschaftsförderer Marco Bröcker sagt dazu: „Bereits in der ersten Jahreshälfte ist Schuhkay in Insolvenz in Eigenregie gegangen. Seitdem war unklar, ob das Geschäft in Pinneberg erhalten bleibt. Für den Einzelhandelsstandort am Lindenplatz ist die Schließung ein herber Verlust. Die Attraktivität der Innenstadt hängt wesentlich an Schuh- und Bekleidungsgeschäften. Da die Lage sehr attraktiv ist, rechne ich damit, dass der Laden baldmöglichst neu vermietet ist.“

City-Managerin Birgit Schmidt-Harder ist ebenfalls optimistisch: „Die Eigentümer dieser Ladenfläche führen schon jede Menge vielversprechender Gespräche mit potenziellen Mietinteressenten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie zeitnah einen neuen Mieter finden.“ Gerade in der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass Mittelstädte gute Chancen hätten, weil es sich dort entspannter einkaufen lasse.

Allein in diesem Jahr hätten mindestens neun Läden eröffnet, unter anderem die EMS Turnstube, ein Raumausstatter, ein Hundesalon oder das Restaurant Limani.