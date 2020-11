Pinneberg. Im Schaufenster springen sie schon von Weitem ins Auge: „Räumungsverkauf wegen Aufgabe“ steht auf den rot-weißen Tafeln. Es ist das Schaufenster von Leder Homann an der Dingstätte. Ein angestammter Pinneberger Traditionsbetrieb, der Ende Dezember nach 70 erfolgreichen Jahren für immer schließt. Direkt traurig sind die Inhaber Jürgen und Rosemarie Wulf (70 und 66) nicht darüber. Eher schon erleichtert: „Wir haben so viel gearbeitet. Mit 18 bin ich in die Lehre gegangen, und dann ging es weiter bis heute“, sagt Jürgen Wulf. Sechs-Tage-Woche inklusive.

Lange haben sie sich bemüht, einen Fachhändler zu finden, der das Geschäft übernimmt, denn die eigenen Kinder haben andere Entscheidungen getroffen. Vergebens. „Die haben alle abgesagt, weil sie schon Arbeit genug haben. Und mit der Pandemie ist es noch schwieriger geworden.“ Für das Gesamtbild der Stadt sei es schade, dass sie schließen müssten, denn das Haushaltwarengeschäft sei schon weg, den Hutladen am Rübekamp gebe es auch nicht mehr, und sogar Schuh-Kay verschwinde demnächst. Ihr größter Wunsch sei jetzt aber der nach freier Zeit. „Und dass ich Heiligabend nicht mehr arbeiten muss“, fügt Jürgen Wulf hinzu.

Viermal im Jahr zur Lederwarenmesse

Das Geschäft nahe der Drostei ist eine Institution in der Stadt. Wie viele Pinneberger haben hier ihren Schulranzen gekauft! Wie viele ihre erste Handtasche oder den ersten Koffer, eine Geldbörse, ein Nagel-Nécessaire. Manchmal kommen solche Langzeitkunden nach etlichen Jahren in den Laden und erzählen davon. Dann freuen sich die Wulfs. „Wir sind eben ein Spezialgeschäft, von denen es nicht mehr viele gibt. Und wir haben uns immer wieder am Markt orientiert.“

Seit 1984 sind sie viermal im Jahr nach Offenbach zur Lederwaren-Ausstellung gefahren. Haben sich mehrmals jährlich innerhalb ihrer Branche ausgetauscht und auf den neuesten Stand der modischen Entwicklung und der Trends gebracht. Mit Erfolg, denn selbst die Corona-Pandemie hat ihnen nicht allzu viel ausgemacht. Zwar haben sie weniger verkauft, was aber wegen des sehr kleinen Lagers nicht so ins Gewicht fiel.

Der Vater klapperte mit dem Motorrad die Schuster ab

Diesen Laden führte Großvater Otto Homann (steht im Eingang) in der Schlachterstraße am Michel, die es heute nicht mehr gibt.

Foto: Katja Engler

So ganz freiwillig ist es nicht gewesen, als Jürgen Wulf 1975 als 25-Jähriger in das Geschäft seiner Eltern einstieg. Er hatte eigentlich Industriekaufmann gelernt bei der Schiffsfarbenfirma Hempels in Pinneberg. Dort war er als Disponent im Einkauf tätig gewesen. Direkten Kundenkontakt hatte er damals kaum, daran musste er sich erst gewöhnen. Aber sein Vater, den er als streng beschreibt, „mit einem guten Kern“, war erkrankt. Seine Brüder kamen nicht infrage für den Einstieg ins elterliche Geschäft, also war er es, der helfen musste. „Wir haben es nicht bereut. Und wir haben immer versucht, das Geschäft auszubauen“, sagt Jürgen Wulf.

Bis in die 1930er-Jahre gehen die Ursprünge des Familienbetriebes zurück. Damals unterhielt der Großvater Otto Homann, der auf einem alten Foto mit scharfgezogenem Scheitel im Türrahmen seines Ladens an der Hamburger Schlachterstraße lehnt, einen Großhandel, ein „Specialhaus für Gummi, Sohlen, Absätze“, wie es halbrund auf der Fensterscheibe steht.

1986 folgte der Umzug an die Dingstätte

Dessen Schwiegersohn, Jürgen Wulfs Vater, fuhr dann die Schuhmacher-Bedarfsartikel per Motorrad in einem Beiwagen zu seinen Kunden, indem er bei den Schustern regelmäßig die Runde machte, um ihnen Sohlen, Absätze oder Schnürsenkel zu verkaufen. Mit seiner Frau verlegte er dann Ende der 1950er-Jahre den Laden an die Pinneberger Bahnhofstraße, wo die Familie auch wohnte, Jürgen Wulf und seine zwei Brüder mit den Eltern.

„Die Bahnhofstraße war früher eine wichtige Einkaufsstraße in Pinneberg. Damals lag da noch die Post, und mein Bruder und ich haben sie mit dem Bollerwagen abgeholt“, erinnert er sich. Das ist lange her. 1986 folgte der Umzug an die Dingstätte, wo Jürgen und Rosemarie Wulf das Geschäft behutsam modernisierten, das Sortiment in Richtung Reisegepäck und Damentaschen vergrößerten, den Verkaufsraum erweiterten und zweimal umbauten. Die gutmütige Mutter, die er noch immer „die gute Seele des Geschäfts“ nennt, arbeitete mit bis ins 80. Lebensjahr. Ja, so ein Geschäft kann ein vollständiger Lebensinhalt sein und offensichtlich auch bleiben.

Ein paar Erinnerungsstücke stehen im Laden

Aber die Wulfs sind jetzt schon froh, dass sie bald die Verantwortung dafür abgeben können. Das Enkelchen mal vom Kindergarten abzuholen, darauf freuen sie sich. „Es wird jetzt Zeit. Man merkt die kleinen Zipperlein“, sagt Jürgen Wulf, der mit seiner Frau in Tornesch wohnt. Einen schweren, grundsoliden Lederkoffer hat er noch zu Hause stehen, auch wenn er selten benutzt wird. Aus Sentiment. Und das erste Modell eines Scout-Ranzens, das steht auch noch im Regal des Lagers. Sieht aus wie neu.

„Früher gab es eine größere Beständigkeit als heute“, sagt Rosemarie Wulf. „Heute müssen wir mehr Trends aufgreifen, flexibler sein. Vom stationären Handel wird viel verlangt. Jeden Wunsch zu erfüllen, das kriegt man nicht hin. Viele Leute sagen uns aber jeden Tag, sie finden es schade, dass wir schließen.“