Kreis Pinneberg. Der Corona-Ausbruch an der Leibnitz-Privatschule in Elmshorn hat sich ausgeweitet. Nachdem zunächst fünf Personen betroffen waren, haben weitere Tests inzwischen bei insgesamt 19 Menschen das Virus nachgewiesen. Deshalb muss die Schule bis zum 15. November geschlossen bleiben, nur die Oberstufe darf dort weiter unter strengen Regeln unterrichtet werden, teilt die Kreisverwaltung mit.

Allgemein sind die Infektionszahlen im Kreis Pinneberg zum Wochenstart vom sogenannten Montagsknick beeinflusst. Das Gesundheitsamt meldete nach 88 Fällen am Wochenende lediglich zwölf neue Infektionen. Bekanntlich arbeiten die Testlabore am Wochenende nur eingeschränkt. Die Gesamtzahl aller Covid-19-Fälle im Kreis erhöhte sich damit seit Pandemiebeginn auf 1464. In den vergangenen sieben Tagen kamen 262 Neuinfektionen dazu, der Inzidenzwert des Kreises liegt nun bei 82,9 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Der Kreisverwaltung zufolge gibt es aktuell 324 aktive Infektionen, 15 Patienten sind zur Behandlungen im Krankenhaus.