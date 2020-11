Kreis Pinneberg. Die Planungen für den sechsspurigen Ausbau der A 23 zwischen der Landesgrenze zu Hamburg und Tornesch laufen auf Hochtouren. Anfang nächsten Jahres soll die Öffentlichkeit erstmals darüber informiert werden, wie dieses Vorhaben konkret in die Tat umgesetzt werden könnte. Dann liegen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vor, die von der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) seit 2019 erarbeitet wird.

Die Machbarkeitsstudie legt eine mögliche Trassenführung auf der 15,9 Kilometer langen Ausbaustrecke fest. Möglich wären ein symmetrischer oder ein asymmetrischer Ausbau. Der symmetrische Ausbau würde die Beibehaltung der bisherigen Verkehrsachse vorsehen, jeweils rechts und links der bestehenden Fahrbahn würde ein Fahrstreifen angebaut. Bei einem asymmetrischen Ausbau würde entweder auf der Nord- oder auf der Südseite eine neue Richtungsfahrbahn neben der bestehenden gebaut. Vermutlich dürfte die Ausbaustrecke in mehrere Planungsabschnitte aufgeteilt werden, um die jeweils beste Variante wählen zu können.

„Erst mit der Vorlage der Machbarkeitsstudie und der gesamtheitlichen Betrachtung werden Aussagen zur bevorzugten Ausbaurichtung getroffen werden können“, sagt DEGES-Sprecher Christian Merl. Sobald diese Anfang 2021 vorliegt, sei eine erste Projektvorstellung in der Öffentlichkeit geplant. Merl: „Die Variantenwahl wird sich dann über eine längere Zeit und verschiedene Planungsphasen unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit und insbesondere der privat Betroffenen erfolgen.“

Grundstücke müssen gekauft, Häuser abgerissen werden

Und das dürften einige sein. Vor allem in Halstenbek, Rellingen und Pinneberg stehen die Häuser zum Teil direkt an der jetzigen Trasse. Grundstücke müssten erworben, Häuser abgerissen werden. Dass die Eigentümer mitspielen, ist kaum zu erwarten. Es drohen Klagen, möglicherweise Enteignungsverfahren.

Wie viele Grundstücke tatsächlich erworben werden müssen, lässt die DEGES offen. „Hierzu lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Genaueres wird aber erst das Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung hervorbringen“, teilt ihr Sprecher mit. Merl bestätigt, dass vor den Herbstferien an 21 Punkten entlang der Ausbaustrecke Verkehrszählungen erfolgt sind. Ziel sei es, die Verkehrsströme an den Anschlussstellen festzustellen und detaillierter in die weiteren Betrachtungen mit einbeziehen zu können. Merl: „Neben der Leistungsfähigkeit der Autobahn ist auch die Betrachtung der Knotenpunkte im nachgeordneten Netz ein wichtiges Planungsziel.“

Die Radien der bisherigen Anschlussstellen müssen infolge des sechsspurigen Ausbau verändert werden. Alle Brücken auf der Ausbaustrecke sind nicht breit genug und müssen durch neue, breitere Brücken ersetzt werden, was wie im Fall des A-7-Ausbaus zu monatelangen Sperrungen von Anschlussstellen führen wird.

Planfeststellungsverfahren ab 2025?

Auch Vermessungen gehören zu den vorbereitenden Arbeiten. Die DEGES hat 1000 Privateigentümer entlang der Strecke angeschrieben, um ihre Flächen betreten zu dürfen. In der ersten Phase müssen laut dem DEGES-Sprecher nur wenige Privatgrundstücke aufgesucht werden, weil es zunächst nur um die Grundlagen gehe. Welche Flächen betroffen sind, sei in einer amtlichen Bekanntmachung veröffentlicht worden, die auch die Betretungserlaubnis für die Vermesser beinhalte. Um die Planungsgrundlagen für die weiteren Untersuchungen schaffen zu können, seien 2021 weitere Vermessungen notwendig.

Auf die Vor- wird die Entwurfsplanung folgen, in der das Grobe ins Detail überführt und eine intensive Bürgerbeteiligung stattfinden wird. Daran schließt sich das Planfeststellungsverfahren an. Dieses könnte laut Merl etwa 2025 beginnen.

Prognose geht von 200 Millionen Euro Kosten aus

„Ein sich dann anschließender Baubeginn hängt vom Verlauf des Planfeststellungsverfahrens und dem Erreichen eines Planfeststellungsbeschlusses ab“, sagt DEGES-Sprecher Merl. So könnten zum Beispiel Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss das Verfahren verzögern.

Aussagen zur Länge der Bauzeit und auch zu möglichen Bauabschnitten lassen sich laut Merl aktuell noch nicht treffen. Beides werde im Zuge der weiteren Untersuchungen erarbeitet. Immerhin: Während der vermutlich mehrjährigen Bauzeit sollen pro Richtung immer zwei Fahrbahnen für den Verkehr zur Verfügung stehen. Der Ausbau der A 23 ist als vordringlicher Bedarf im Bundesverkehrswegeplan 2030 eingestuft. Die letzte, inzwischen nicht mehr aktuelle Kostenprognose geht von mehr als 200 Millionen Euro aus.