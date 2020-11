Kummerfeld. Seit vier Monaten wird in Kummerfeld gebaut. An der Bundesstraße entsteht ein Pflegeheim mit 128 Plätzen, das von der K & S-Gruppe betrieben und im Herbst 2021 eröffnen wird. Das bundesweit tätige Unternehmen gibt dafür den bisherigen Standort in Thesdorf auf. Bauherren in Kummerfeld sind die Senectus GmbH aus Hamburg sowie die Specht-Gruppe aus Bremen, die gemeinsam im Dezember 2019 das 31.000 Quadratmeter große Areal von den Regio Kliniken erworben haben.

Auf dem Areal befand sich bis zur Schließung im Jahr 2017 das Regio-Altenzentrum Haus Elbmarsch, das Mitte der 1970er-Jahre von einem Zweckverband mehrerer Kommunen errichtet und 2000 an die Alloheim-Gruppe verkauft wurde. Acht Jahre später übernahmen die Regio Kliniken die schon damals marode Immobilie mit 154 Plätzen.

Start für den Neubau sieben Monate nach dem Kauf

Das fünfgeschossige Hauptgebäude und das bereits seit 2011 leerstehende, viergeschossige Schwesternwohnheim wurden im Frühjahr abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Lediglich der hintere, eingeschossige Bereich des ehemaligen Pflegeheims mit den Flachdachpavillons steht noch. Der Neubau, der vorne an der Bundesstraße entsteht, umfasst vier Vollgeschosse und wird in T-Form errichtet. Aktuell werkeln die Bauarbeiter am zweiten Geschoss.

„Wir sind dem Kreis und der Gemeinde sehr dankbar, dass sie uns zügig ein Baurecht ermöglicht haben“, sagt Torsten Rieckmann, geschäftsführender Gesellschafter der Senectus GmbH. Auf diese Weise hätte gerade einmal sieben Monate nach Kauf des Areals der Start für den Neubau erfolgen können. Dies wurde möglich, weil das Gelände im Flächennutzungsplan der Gemeinde für die Pflege ausgewiesen ist und auf dem Areal ja auch bisher ein Pflegeheim betrieben wurde. Daher konnten sich die Investoren ein langwieriges B-Plan-Verfahren für das Grundstück ersparen.

Geplant sind 116 Einzel- und sechs Doppelzimmer

Das neue Pflegeheim kostet einen zweistelligen Millionenbetrag und steht auf einem 6000 Quadratmeter großen Grundstücksanteil vorne an der Straße. Dafür mussten einige Bäume weichen. „Wir werden drei mal so viel Bäume nachpflanzen wie wir gefällt haben“, sagt Rieckmann, der von 60 Neuanpflanzungen spricht. Das Gebäude werde 128 Bewohnern Platz bieten. Geplant seien 116 Einzel- und sechs Doppelzimmer. „Die Eröffnung wird im Herbst 2021 erfolgen“, so der Investor, der von einem guten Bauverlauf spricht. Der Rohbau solle im Dezember fertiggestellt werden. Dafür sorgt die Firma Manu Bau aus Henstedt-Ulzburg. Rieckmann: „Wir sind froh, so schnell ein Bauunternehmen für das Projekt gefunden zu haben.“ Lediglich ein besonders strenger Winter könne die Fertigstellung noch verzögern.

Die K & S-Gruppe verlässt 2021 das Gut Thesdorf.

Foto: Diekmann

Er sei glücklich, mit der K & S-Gruppe einen renommierten Betreiber gefunden zu haben. Das in Sottrum in Niedersachsen ansässige Unternehmen hatte 2001 das unter Denkmalschutz stehende Gut Thesdorf als Pächter übernommen, das auch zuvor als Pflegeheim genutzt wurde. Es folgten einige Modernisierungen. „Um unsere Pflegestandards weiterhin aufrechterhalten und weiterentwickeln zu können, hätten weiterführende bauliche Maßnahmen umgesetzt werden müssen, die jedoch aufgrund des Denkmalschutzes nur schwer, teilweise auch gar nicht realisiert werden können“, so Sabrina Häsing, Sprecherin von K & S.

Daher habe sich das Unternehmen zum Umzug nach Kummerfeld entschlossen, wo der Neubau die Bedingungen für Bewohner und Mitarbeiter verbessern und damit auch die Pflegequalität erhöhen werde. Häsing spricht von „durchdachten Grundrissen, kurzen Wegen und moderner Technik“.

Auch eine Tagespflegeeinrichtung ist geplant

Im Gut Thesdorf würden derzeit 99 Bewohner leben. Wie viele mit nach Kummerfeld umziehen werden, könne noch nicht gesagt werden. „Der Tenor ist jedoch grundsätzlich positiv“, so Häsing. Da ausreichend Pflegeplätze zur Verfügung stehen würden, könnten auch neue Bewohner dort ein Zuhause finden. Die Seniorenresidenz Kummerfeld werde unter anderem über einen Vitalzirkel mit seniorengerechten Fitnessgeräten, eine Entspannungsoase mit Sole-Inhalation sowie eine Caféteria als sozialer Treffpunkt für Bewohner, Angehörige und Gäste verfügen. Was aus dem Gut Thesdorf werde, müsse der Eigentümer entscheiden.

Die K & S-Gruppe soll auch Betreiber einer Tagespflegeeinrichtung werden, die auf dem hinteren Grundstücksteil geplant ist. Dort könnten nach den Vorstellungen der Investoren auch Geschosswohnungen für Senioren, Mitarbeiterwohnungen sowie eventuell ein gewisser Anteil von öffentlich gefördertem Wohnraum entstehen.

„Die Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnen ist derzeit sehr groß“, sagt Rieckmann. Was genau auf den verbleibenden 25.000 Quadratmetern im rückwärtigen Bereich entstehen soll, müsse zunächst jedoch mit der Gemeinde abgestimmt werden. Der Senectus-Chef will Anfang nächsten Jahres auf die Politik zugehen. Für diese Bauphase ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig, sodass frühestens 2022 mit einer Realisierung begonnen werden kann.

Gelände wurde zuletzt als Müllablageplatz missbraucht

Erika Koll, Bürgermeisterin von Kummerfeld.

Foto: HA

„Wir sind sehr froh, dass der Schandfleck verschwunden ist“, sagt Kummerfelds Bürgermeisterin Erika Koll. Das leerstehende Regio-Altenheim habe zuletzt immer wieder Vandalen angelockt, zudem sei das brachliegende Gelände zunehmend als Müllablageplatz missbraucht worden. „Die Baustelle sieht deutlich schöner aus als das was vorher war“, so Koll weiter.

Das neue Pflegeheim stehe unter der Leitung eines Betreibers mit einem sehr guten Ruf und werde auch Bürger der Gemeinde aufnehmen, was ebenfalls sehr erfreulich sei. „Wir hätten uns zwar gewünscht, dass das Gebäude ein bisschen weiter von der Straße entfernt gebaut wird, aber ansonsten sind wir ganz zufrieden.“ Über die weiteren Pläne der Investoren für das Areal seien noch Gespräche erforderlich. „Wir müssen uns im B-Plan-Verfahren überlegen, was wir zulassen“, so Koll. Es müsse verträglich für die Infrastruktur der Gemeinde sein. Schon jetzt sei die Grundschule in zwei Jahrgängen dreizügig. Die Bürgermeisterin verweist auch darauf, dass schräg gegenüber auf dem ehemaligen Thea Schädlich-Grundstück ein Investor ebenfalls größere Baupläne hat.