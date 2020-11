Groß Offenseth-Aspern. Ein in Hamburg entwendeter Audi Q 5 ist total ausgeschlachtet in einem Wald zwischen Lutzhorn und Groß Offenseth-Aspern aufgefunden worden.

Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am vorigen Montag und 11 Uhr am Dienstag. Bereits am Mittwoch um kurz vor 9 Uhr stießen Spaziergänger in dem Waldstück auf das komplett ausgeschlachtete Autowrack. Aufgrund des Zustands brauchte die Polizei einige Zeit, um den Fund zu identifizieren und dem Diebstahl in der Hansestadt zuzuordnen.

Die Beamten fragen nun, wer Hinweise zu dem ausgeschlachteten Fahrzeug geben kann beziehungsweise zwischen der Zeit des Diebstahls und der Auffindezeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Waldstück beobachtet hat. Hinweise an die Kripo Elmshorn unter Telefon 04121/80 30.