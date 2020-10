Kreis Pinneberg. Sie haben trotz der Rieseneinbußen durch den ersten Lockdown hohe Summen investiert, umgebaut, Trennwände installiert, neue Veranstaltungsformate entwickelt, Mitarbeiter geschult, um die Corona-Vorschriften einzuhalten, nach Datum sortiert die Adresszettel sechs Wochen aufbewahrt und alles wie der Teufel desinfiziert – und es hat nichts genützt. Der zweite Lockdown kommt. Und trifft Künstler, Gastronomen, Kulturschaffende, Hoteliers, Sportvereine und viele andere mit voller Härte. Der Frust ist immens, die Erschöpfung überdeutlich.

Noch spricht Paul Raab, Zweigstellenleiter der Industrie- und Handelskammer Kiel in Elmshorn, besonnen. Er stelle fest, dass die Wirtschaft noch immer Verständnis zeige, dass die Kontakte reduziert werden müssten, um die Infektionsketten zu unterbrechen. „Trotzdem ist das ein großer Einschnitt für die Unternehmen, denn die Maßnahmen treffen vor allem die, die schon vom ersten Lockdown betroffen waren“, sagt Raab und mahnt, die Einschnitte seien „nur in den Wirtschaftsbereichen gerechtfertigt, in denen objektiv nachweisbar ist, dass sie eine Ausbreitung des Virus begünstigen.“ Diesen Nachweis vermisse er.

„Brauchen echtes Soforthilfeprogramm für Künstler“

Stefanie Fricke, Leiterin der Drostei, kann das Ausmaß nicht nachvollziehen: „Aus Sicht der Kulturschaffenden ist dieser Lockdown eine übergebührliche Härte, die de facto einem Berufsverbot gleichkommt.“ Gerade sie hätten verantwortungsvoll und kreativ gehandelt und „mit einer gewissen Kultiviertheit reagiert“. Jetzt seien sie doppelt gekniffen: „Wir brauchen deshalb ein echtes Soforthilfeprogramm für Künstler.“

Ebenso wütend sind die Gastronomen. Jens Stacklies hat in seinem Leben viel geschafft und moderne, attraktive Restaurants wie „Schönes Leben auf dem Lande“ in Neuendeich oder in der Hamburger Speicherstadt gegründet. Er ist es, dessen Profiteam im Pinneberger Weihnachtsdorf dafür sorgt, dass trotz Winterkälte eine gemütliche Stimmung entsteht, er hat den zünftigen Biergarten auf dem Rathausvorplatz aufgebaut. „Für uns ist der Lockdown eine totale Katastrophe“, sagt Stacklies.

Alle Hygienevorschriften habe sein Personal übererfüllt, er habe Glaswände einziehen lassen, Tische entfernt – und jetzt muss er 4000 Liter Bier wegkippen, die er gerade erst in seiner Hamburger Gröninger Brauerei für den November gebraut hat, wo sonst alle kuschelig beieinander sitzen. Das schmerzt. So sehr, dass er sagt: „Erst halten wir alles ein und sorgen echt für Sicherheit, und dann sind wir wieder die Doofen.“ Er ist sicher: „Auf diese Weise vertreiben wir die Leute in die Illegalität. Die treffen sich doch sowieso.“ 200 Mitarbeiter musste Stacklies gerade wieder in Kurzarbeit schicken. „Was meinen Sie, was Sie sich da anhören müssen.“

Erst die Sperrstunde, jetzt der Lockdown

Betty Behrend vom Pinneberger Barcode 23 an der Bahnhofstraße im Dienst am Tresen.

Foto: Privat

Die beiden Pinneberger Clubs von Betty Behrend und ihrem Geschäftspartner Erich Friedrich sind zwar kleiner. Die Sorgen die gleichen. Donnerstag hat die tatkräftige Blonde im Barcode 23 an der Bahnhofstraße ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Auch das Barcode live am Bahnhof ist ihr Laden. Trotz Jubiläum war es ein trauriger Tag. Denn „wir kämpfen seit Monaten. Wie haben alle Vorschriften eingehalten, aber als die Infektionszahlen hochgingen, haben wir sofort gemerkt, dass weniger Leute kommen. Und jetzt der Lockdown. Da hätten wir uns ja alles schenken können.“

Erich Friedrich zieht vom Leder: „Die Sperrstunde war schon ein Flop und hat nichts gebracht. Damit werden die Clubs kaputtgemacht. Deshalb ist der Lockdown für uns immer noch besser als die Sperrstunde ab 23 Uhr.“ Ab dann, weiß Betty Behrend nämlich aus Erfahrung, „trinken die doch einfach privat weiter, und uns entgeht ein wichtiger Teil des Geschäfts. Wir haben wenigstens dafür gesorgt, dass die Leute Masken tragen.“

Sehr gediegen geht es im Hotel Cap Polonio zu, dem ersten Haus am Platze. Aber auch in dem Familienbetrieb rotieren derzeit alle: „Wir fühlen uns überrumpelt und besprechen ständig, wie es jetzt genau weitergehen kann“, sagt Mitinhaber Philipp Harder-Lobe. „Jedenfalls wollen wir den Leuten die Möglichkeit geben, trotz des Lockdowns etwas Schönes zu essen.“ Da stecke momentan die ganze Kraft und Zeit drin. Fest steht, dass es ab Ende nächster Woche aus dem berühmten hauseigenen Restaurant Rolin Ente à la Ostermann geben wird, und zwar vorgegart und zum Abholen.

Kredite für Umbauten aufgenommen – für die Katz

Marc Ostermann kocht auf Sterne-Niveau, und Harder-Lobe sagt, das neue Angebot solle ebenso hochwertig sein, wie man es im Rolin gewohnt sei. „Der Lockdown ist erschreckend“, sagt er noch. Die Auszubildende, die jetzt im Haus anfange, habe jetzt „nicht die Chance, alles gezeigt zu kriegen. Das finde ich schwierig. Denn es muss doch alles geübt werden, und dafür braucht man größere Veranstaltungen.“

Dass Auszubildende auch schwere Leidtragende der Lockdowns sein können, berichtet Anne Widder von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, die zugleich betont, in der Gastronomie sei die Ansteckungsgefahr gering. Durch Kurzarbeit und Homeoffice seien die Ausbilder oft gar nicht vor Ort: „Auszubildende werden oft ausgebeutet, man überträgt ihnen zu viel Verantwortung und zu viele Aufgaben, und Ausbildungsinhalte gehen verloren“, sagt Widder.

„Für Pinneberg ist der erneute Lockdown wie für jede andere Gemeinde eine Katastrophe. Vor allem die Gastronomie wird das sehr schwer treffen“, sagt Stadtmanagerin Birgit Schmidt-Harder. Sie hofft auf eine zweite Welle der Solidarität für die betroffenen Unternehmen, „es wäre schön, wenn jetzt endlich jede und jeder von uns Buy and eat local leben und umsetzen würde.“

Kino-Betreiber hat viel Geld in Lüftung investiert

Kai Bartels ist ein Mensch, der sehr hart arbeiten kann und dabei meist optimistisch in die Zukunft blickt. Der Betreiber des Uetersener Burg-Kinos und des Beluga-Kinos in Quickborn sagt: „Alle paar Jahre ist das Kino tot. Wir haben alles überstanden. Das hier überstehen wir auch.“ Damit das wirklich zutrifft, hat er einen Kredit aufgenommen. „Mit dem haben wir jetzt zehn Jahre zu tun.“

Kai Bartels vom Beluga und Burg-Kino hat die letzten Monate kreative Lösungen entwickelt.

Foto: Burkhard Fuchs

Denn auch er hat massiv umgebaut, neue Veranstaltungskonzepte ersonnen, Wegeleitsysteme eingerichtet. Seine Lüftung vertreibt noch das allerletzte Aerosol in Sekundenschnelle, gerade jetzt, wo er nur noch 40 statt 150 Zuschauer reinlassen darf. „Weltweit gibt es keinen Fall von Corona, der in einem Kino übertragen wurde“, sagt Bartels. „Wir sind sehr enttäuscht.“ Gerade hätten seine Kinos bei den Verleihern neues Vertrauen erarbeitet, drei Kinostarts hatte er. Das ist immens. Und jetzt wieder für die Katz. Aber bis 1. November seien viele Vorstellungen ausverkauft. Immerhin.

Auch Peter Thomsen, Geschäftsführer des Elmshorner Theaters, das derzeit nur 100 der 439 Plätze besetzt, stellt einen stabilen Kulturhunger fest: „Wir hatten viele ausverkaufte Vorstellungen, gerade im Schauspiel. Das ist ein positives Zeichen.“ Der Lockdown betreffe sein Theater sehr stark. „Bei uns macht sich jetzt Frust breit. Für viele ist es hier nicht nachvollziehbar, warum der Lockdown in dieser Form vollzogen wird.“

Claudia Patt, Sprecherin der Pinneberger Wirtschaftsgemeinschaft, findet, durch den Lockdown würden „Branchen bestraft, die alles getan haben, um Sicherheit zu gewährleisten.“

IHK-Mann Paul Raab: „Es ist unerlässlich, die Maßnahmen permanent zu hinterfragen und zu beenden, sobald die Infektionsdynamik gebrochen ist. Nur so kann dauerhaft Schaden von der Wirtschaft abgewendet werden.“