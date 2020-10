Corona-Ausbruch in Altenheim – erster Bewohner gestorben

Eine Krankenschwester in Schutzkleidung untersucht einen coronainfizierten Patienten in der Intensivstationt. Die zweite Corona-Welle im Kreis Pinneberg forderte nun das erste Todesopfer seit dem Frühjahr.

Kreis Pinneberg. Das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus ist im Kreis Pinneberg nach wie vor dynamisch. Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt weitere 26 nachgewiesene Fälle bestätigt. Die Gesamtzahl aller Infizierter seit Pandemiebeginn stieg damit auf 1267.

Zudem ist das erste Todesopfer der zweiten Corona-Welle im Kreis zu beklagen. Nach dem Ausbruch in einem Altenheim in Barmstedt ist ein infizierter Bewohner gestorben. Er ist das 48. Todesopfer, das an Covid-19 starb. Im Barmstedter Seniorenpark sind darüber hinaus weitere Personen erkrankt. Weitere Testergebnisse stehen nach Angaben der Kreisverwaltung noch aus.

Inzidenz im Kreis Pinneberg jetzt bei 60,1

Überdies mussten drei weitere Erkrankte in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Insgesamt mussten sich schon 164 Patienten wegen einer Corona-Infektion in einem Klinikum behandeln lassen. Die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen sank leicht auf 190, der Inzidenz ging leicht zurück, er beträgt jetzt 60,1.

In den Schulen mussten nach Ferienende bisher „nur wenige“ Schüler und Lehrer in Quarantäne, so die Kreisverwaltung. Bekanntlich gilt seit Montag in allen Schulen des Kreises Maskenpflicht. Diese Anordnung habe bereits dabei geholfen, einzelne Fälle besser abzugrenzen.