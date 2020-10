Gewerkschaft fordert: Verkaufsoffenen Sonntag absagen!

Verdi-Bezirksgeschäftsführer wendet sich mit seinem Appell an Politik und Bürgermeister. Was seine Argumente sind.

Elmshorn/Schenefeld. Die Dienstleistungsgesellschaft Verdi hat Elmshorns Politik und Bürgermeister aufgefordert, den für Sonntag geplanten verkaufsoffenen Sonntag abzusagen.

„Einerseits werden immer strengere Auflagen beschlossen, andererseits wird die Bevölkerung eingeladen, in die Innenstadt zu kommen um sich dort zu tummeln“, so Bezirksgeschäftsführer Ralf Schwittay. „Die Gesundheit der Beschäftigten und der Bevölkerung sollte stattdessen vorgehen und uns allen am Herzen liegen.“ So ein Tag passe nicht in die Zeit.

Auch das Stadtzentrum Schenefeld will am Sonntag öffnen. Bislang halte das Centermanagement an diesem Plan fest, sagte eine Sprecherin am Mittwoch auf Abendblatt-Anfrage.