Uetersen. Die knapp 15.000 Wahlberechtigten in Uetersen werden am Sonntag, 22. November, erneut zu den Wahlurnen gerufen. An diesem Sonntag konnte – wie erwartet – keiner der fünf Bürgermeisterkandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen. Aber es war ein richtiges Herzschlagfinale. Alle drei Partei-Kandidaten lagen die ganze Zeit dicht beieinander. Erst gegen 20 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest.

In vier Wochen entscheidet es sich bei einer Stichwahl zwischen Dirk Woschei (SPD, 42 Jahre alt) und Baris Karabacak (CDU, 33), wer am 1. April 2021 den Chefposten im Rathaus für die nächsten sechs Jahre übernehmen und die Verwaltung der Rosenstadt mit ihren 160 Mitarbeitern künftig leiten wird.

Die Wahlbeteiligung lag mit 43,8 Prozent über der vor sechs Jahren, als rund 37 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben haben.

SPD-Kandidat Dirk Woschei (42) ist in der Stichwahl zum Bürgermeisteramt in Uetersen.

Foto: Burkhard Fuchs

Woschei, der mit 1906 Stimmen und 29,7 Prozent als Erster abschnitt, wäre der sechste Sozialdemokrat nach dem Krieg auf diesem Posten. Lediglich zwischen 1994 und 2009 gab es mit Karl Gustav Tewes und Wolfgang Wiech parteilose Bürgermeister in Uetersen. Karabacak, der mit 1737 Stimmen 27,1 Prozent der Stimmen erhielt, wäre der erste CDU-Mann, der sich die schwere Bürgermeisterkette der Stadt umhängen dürfte. Karabacak wohnt noch in Pinneberg, hat aber versprochen, im Falle eines Wahlsiegs noch dieses Jahr in die Uetersener Altstadt umzuziehen,

Der Ausgang der Wahl am Sonntag war spannend bis zum Schluss. Insbesondere zwischen Karabacak und dem Grünen-Kandidaten Thorsten Berndt lagen zwischendurch nur ein paar Dutzend Stimmen. Am Ende fehlten Berndt 154 Stimmen oder 2,4 Punkte zur Stichwahl.

In ersten Statements äußerten sich die beiden vorläufigen Wahlsieger. Dirk Woschei, der vor zehn Jahren aus Itzehoe nach Uetersen gezogen ist, sagte: „Das erste Etappenziel ist erreicht. Das ist ein Super-Wahlergebnis. Ich bedanke mich bei meinen Wählern und hoffe, dass die Wähler der anderen Kandidaten auch zur Stichwahl kommen und ich sie von mir überzeugen kann.“ Er setze „weiter auf Sieg“ und die lange Tradition und Erfahrung in Uetersen mit bisher fünf SPD-Bürgermeistern an der Spitze des Rathauses seit 1945.

Baris Karabacak (33), der Kandidat der CDU, hat es in die Stichwahl geschafft.

Foto: Burkhard Fuchs

„Ich wusste, dass ich es schaffen werde“, sagte Baris Karabacak, der mit 33 Jahren der jüngste aller fünf Kandidaten war. „Und ich habe es klar und deutlich geschafft. Jetzt heißt es, noch mal Gas zu geben für die Stichwahl. Uetersen will einen Wandel. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten die Uetersener für mich gewinnen können.“ Er sei zuversichtlich, am 22. November die Nase vorn zu haben. „Uetersen ist und wird meine Stadt sein“, so der gebürtige Pinneberger mit türkischen Wurzeln, der in dritter Generation in Deutschland lebt.

Ernüchterung und leichte Enttäuschung dagegen bei den drei Wahlverlierern. Vor allem der Grünen-Kandidat Thorsten Berndt (58) scheiterte ganz knapp am Einzug in die Stichwahl. Möglicherweise kostete es ihn doch zu viele Stimmen, dass mit Bernd Möbius, der 558 Stimmen beziehungsweise 8,7 Prozent erreichte, ein zweiter Kandidat mit grünem Parteibuch Bürgermeister werden wollte. Möbius, der Anfang des Jahres als Ratsfraktionschef der Grünen bei der Mitgliederversammlung gegen Berndt unterlegen war, hatte zur Überraschung seiner Parteifreunde plötzlich im Sommer erklärt, dass er als freier Kandidat bei der Bürgermeisterwahl gegen Parteifreund Berndt antreten werde. Daraufhin wurde er zum Rücktritt als Fraktionschef gedrängt.

Doch davon will der offizielle Grünen-Kandidat Berndt nichts wissen. „Hätte, hätte spielt für mich keine Rolle. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe ein gutes Wahlergebnis erzielt und im Wahlkampf eine Menge über Uetersen gelernt.“ Er sehe das Wahlergebnis als „klaren Auftrag an die beiden Kandidaten von SPD und CDU, sich für Klimaschutz und die Verkehrswende in Uetersen einzusetzen“. Denn immerhin habe ein gutes Drittel der Wähler grün gewählt.

Bernd Möbius sagte: „Ich bin etwas enttäuscht, freue mich aber über die erhöhte Wahlbeteiligung. Ich bereue es nicht, bei der Wahl angetreten zu sein, und hoffe auch nicht, dass mir daraus noch ein Strick gedreht wird.“

Anne Dorothea Lamsbach (36), die zwar CDU-Ratsfrau ist, aber auch als unabhängige Kandidatin antrat, nimmt den Ausgang der Wahl gelassen, bei der sie mit 633 Stimmen 9,9 Prozent erreichte. „Meine Chance war es, es probiert zu haben.“ Ihr Gewinn wäre es gewesen, wenn sie es tatsächlich geschafft hätte.

Der Uetersener Gemeindewahlausschuss wird am Mittwoch, 28. Oktober, das endgültige Wahlergebnis dieser ersten Runde der Bürgermeisterwahl feststellen. Die Sitzung im Ratssaal des Rathauses beginnt um 19 Uhr und ist öffentlich.