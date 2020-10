Pinneberg. In der Generaloberst-Beck-Straße in Pinneberg hat es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gebrannt. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Pinneberg mit. Die Einsatzkräfte rückten für einen Küchenbrand aus. Niemand wurde verletzt.

Um 1.05 Uhr ging der Notruf ein. Als der Einsatzleiter eintraf, war eine Person zurück ins Haus gelaufen und erst wieder herausgekommen, als alle Einsatzkräfte vor Ort waren. Eine Gruppe Feuerwehrleute ging mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung und warf Teile der Kücheneinrichtung hinaus. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 2.20 Uhr. Während dieser Zeit positionierte sich ein Rettungstrupp vor der Wohnung.

Damit sich der Qualm nicht im Haus ausbreiten konnte, brachten die Einsatzkräfte ein Rauchvorhang an der Tür an. Dieser verhinderte, dass sich mehr Qualm im Treppenhaus festsetzte. Zuvor waren Rauchgase ins Treppenhaus gelangt. Die Feuerwehr setzte einen Hochdrucklüfter ein, um die verschmutzte Luft zu reinigen.