Barmstedt. Die Stadt Barmstedt hat bald wieder einen neuen Werkleiter. Nur ist noch nicht ganz geklärt, wann Mathias Stolten (53) aus Neumünster diese Aufgabe übernimmt. Spätestens zum 1. April 2021 werde er die Leitung des mit 110 Mitarbeitern größten Eigenbetriebes der Stadt Barmstedt übernehmen können, sagte Stolten jetzt bei seiner offiziellen Vorstellung. Dies hänge davon ab, zu wann sein jetziger Arbeitgeber, die Stadtwerke Eutin, bei denen er seit März 2019 Vertriebsleiter ist, ihn gehen ließen.

Bis dahin werde Uwe Hemmer die Werkleitung behalten, den die Stadt Barmstedt im Juli übergangsweise engagiert hatte, nachdem der bisherige Werkleiter Fred Freyermuth von der Stadtvertretung von seiner Aufgabe freigestellt worden war. Damit sei die Kontinuität bei den Stadtwerken gewahrt, sagt Bürgermeisterin Heike Döpke. „Ich freue mich auf eine konstruktive und gute Zusammenarbeit mit Mathias Stolten.“ Auch Dietrich Tetz, der Vorsitzende des die Werkleitung kontrollierenden Werkausschusses, sagt zur neuen Personalie, er erwarte „eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung“.

Der neue Mann an der Spitze der Barmstedter Stadtwerke sieht in seiner künftigen Aufgabe „eine Chance und Herausforderung“. Die Stadtwerke seien „ein attraktives, innovatives und gut aufgestelltes Unternehmen mit einem tollen Team“. In seinen bisherigen Funktionen habe er allerdings keinen Kontakt nach Barmstedt gehabt, sagt er.

Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur und studierte Maschinenbauingenieur mit Fachrichtung Elektrotechnik war 18 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei den Stadtwerken Neumünster, die letzten acht auch mit Prokura.

Stolten wird als Werkleiter auch die Geschäfte der Xtra GmbH der Barmstedter Stadtwerke führen, die für das auswärtige Energiegeschäft zuständig ist. Die Stadtwerke erzielten im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 835.000 Euro. Sie versorgen neben Gas, Wasser und Strom auch rund 6000 Kunden über ein eigenes Glasfasernetz mit dem schnellen Internet. (bf)