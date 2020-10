Elmshorn. Roter oder blauer Klinker? Gelbes oder rotes Herbstlaub? Tokiokirsche oder Sumpf-Eiche? Über Designfragen zum neuen Buttermarkt haben die Mitglieder des Stadtumbauausschusses wochenlang diskutiert. Seit Ende August kannten sie die beiden Vorschläge des Planungsbüros Planorama. Nun ist die Entscheidung über Bausteine und Baumsorten gefallen: rote Steine, gelbes Herbstlaub und Kirschen mit weißen Blüten. Dafür stimmten die Ausschussmitglieder mehrheitlich.

Zum Designkonzept: Längliche, rote Klinkersteine in Fischgrät-Optik kommen auf den Marktplatz. Die Steine seien robuster als Beton, hielten dem Gewicht der Marktwagen stand, versicherte Planorama-Architekt Ulf Schrader. Den Kontrast dazu bilden hellgraue Granitplatten an der Schauenburgstraße, die sehbehinderten Menschen beim Orientieren helfen. Dunkleres Betonpflaster soll auf den Fahrbahnen verlegt werden.

Diese Grafik zeigt das ganze Gelände aus der Vogelperspektive. An der Unterseite ist der geplante Rathausneubau zu erkennen.

Foto: Planorama Landschaftsarchitekten

Die neuen Bäume sind farblich auf das Bodenkonzept abgestimmt, sagt der Architekt. Passend zum roten Klinker sollen Tokiokirschen die Promenade am Probstendamm zieren. Sie wachsen fünf bis acht Meter hoch und tragen weiße Blüten. Im Herbst färbt sich ihr tiefgrünes Laub gelb. Ungarische Eichen sollen auf der Südseite vor dem neuen Rathaus wachsen – und zwar so, dass der Balkon des geplanten Gebäudes frei liegt. Die Bäume werden bis zu 20 Meter hoch und sollen an die industrielle Geschichte Elmshorns erinnern: Damals wurden Eichenrinden für den Gerbprozess genutzt. Die Baumkronen kleiden sich in dunkelgrünes Laub, das sich, wie die Kirschen, im Herbst gelb färbt.

Mit dieser Entscheidung hat der Stadtumbauausschuss gegen rot-blauen Klinker, Fudschijama-Kirschen und Sumpf-Eichen mit roter Herbstfärbung gestimmt. Beide Designs hat das Planungsbüro auf das Rathausgebäude abgestimmt. Dennoch ist Architekt Schrader froh, dass die Politiker die erste Variante bevorzugen. Er sagt, das Pflaster wirke ruhiger und eleganter, bilde einen subtilen Kontrast zum Klinker. Das Planungsbüro hatte die beiden Designs bereits im September neben der Markthalle verlegen lassen: Auf 32 Quadratmetern wurden sechs Materialien verbaut. Spaziergänger können sich auf der Nordseite ein Bild davon machen. Es ist zur Markthalle ausgerichtet. Die andere Variante, die der Ausschuss verworfen hat, liegt näher am Prostendamm.

Dass die Parteien sich mehrheitlich für ein Design entschieden haben, begrüßte Matthias Pitzer (Grüne). Er sagte: „Das ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Schritt. Es ist wichtig für die Identität dieser Stadt.“ Doch nicht alle Parteien äußern sich positiv über die anstehenden Arbeiten. Die Elmshorner FDP stimmte gegen beide Designs. Die Kosten von rund 700.000 Euro seien zu hoch, kritisierte Fraktionsvorsitzender Jens Petersen. „Der Umbau ist zu teuer. Wir sind dem Steuerzahler verpflichtet.“ Mit diesen Worten bezog er sich nicht nur auf den Umbau des Marktplatzes, sondern auch auf das neue Rathausgebäude auf der Südseite und die eventuellen Sanierungskosten der Verladestation, die auf alten Baumstämmen steht. „Es muss geklärt werden, ob die Pfähle irgendwann verrotten und ob das eine Gefahrenquelle werden kann“, sagte Petersen. Um den Jahreswechsel soll über den Verbleib abgestimmt werden.

Zur Kostenfrage hatte sich 2019 bereits der Bund für Steuerzahler geäußert, bezog sich aber nur auf das neue Rathaus. Es sei schlicht zu teuer.

Buttermarkt, Rathaus und Verladestation

Wie das Abendblatt berichtete, schätzte zuletzt Bürgermeister Volker Hatje die Kosten auf mehr als 30 Millionen Euro. Sie sollen nach einer kürzlichen „Raumanpassung“ noch etwas höher werden. Seit mehr als acht Jahren beschäftigt der geplante Neubau die Stadt. Der Standort auf dem Buttermarkt wurde aber erst vor sechs Jahren gefunden.

Wann genau der Grundstein gelegt wird, ist noch unklar. Daran orientiert sich auch die zeitliche Umgestaltung des Marktplatzes. Es werde noch einige Monate dauern, sagte Baustadtrat Lars Bredemeier. Er teilt auf der städtischen Webseite mit, es handle sich um „zeitintensive Maßnahmen“. Zunächst müssten Versorgungsleitungen verlegt und Straßenarbeiten vorangetrieben werden. Bredemeier: „Im kommenden Jahr werden wir mit dem Abriss der Post einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum neuen Buttermarkt passieren.“

Er hofft, dass der neue Platz an marktfreien Tagen als Aufenthaltsfläche genutzt wird. Geplant sind ein Wasserspielplatz und freie Flächen, auf denen Kinder mit Kreide malen dürfen. Auch die Gastronomie soll von der neuen Freizeitfläche profitieren.