Uetersen. An diesem Sonntag fällt in Uetersen zumindest eine Vorentscheidung, wer dort achter Bürgermeister oder Bürgermeisterin in nach dem Krieg werden soll. Die 14.839 Wahlberechtigten hatten die Wahl zwischen den drei Partei-Kandidaten Dirk Woschei (SPD, 42 Jahre alt), Baris Karabacak (CDU, 33) und Thorsten Berndt (Grüne, 58) sowie Anne Dorothea Lamsbach (36) und Bernd Möbius (61), die zwar beide Ratsmitglieder sind und der CDU beziehungsweise den Grünen angehören, aber als unabhängige Kandidaten antreten. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen.

Die endgültige Entscheidung könnte aber auch erst am 22. November fallen, wenn keiner der fünf Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegeben Stimmen erhält und es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten kommen sollte.

Bis Freitag hatten 2230 Uetersener bereits per Briefwahl gewählt.

18.26 Uhr: Die Stimmen der 2230 Uetersener Briefwähler, die bis Freitag schon ihre Wahlscheine eingereicht haben, werden in den jeweiligen Wahlbezirken ausgezählt. Es gibt also keinen eigenen Bezirk für die Briefwähler, was die Auszählung der Stimmen beschleunigen dürfte, weil in keinem der acht Wahlbezirke mehr als 1000 Stimmen ausgezählt werden müssten.

18.10 Uhr: Die Wahlbeteiligung dürfte dieses Mal höher ausfallen als beim letzten Mal 2014. Bis 17 Uhr haben nach Auskunft des stellvertretenden Wahlleiters Victor Delva 42 Prozent der insgesamt 14.839 Wahlberechtigten ihr Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht. Vor sechs Jahren hatte die Wahlbeteiligung bei 38 Prozent gelegen. Das sind umgerechnet etwa 6233 Wähler am heutigen Wahlsonntag. Danach könnte es heute für einen gewählten Bürgermeister reichen, wenn er 3117 und ein paar Stimmen mehr erhielte.

Heute wird nicht nur in Uetersen der neue Bürgermeister gewählt. Auch in St. Peter-Ording wird ein neuer Verwaltungschef gesucht. Wie in Uetersen, wo Amtsinhaberin Andrea Hansen (62) nach zwölf Jahren nicht wieder antritt, hört auch an der Nordsee Amtsinhaber Rainer Balsmeier nach 24 Jahren auf. Wie in Uetersen gibt es dort fünf Kandidaten, die Bürgermeister werden wollen.

18 Uhr: In Uetersen sind alle acht Wahllokale geschlossen. Jetzt werden die 72 Wahlhelfer die Stimmen auszählen. Experten rechnen mit einer Stichwahl am 22. November, weil es bei fünf Kandidaten unwahrscheinlich wäre, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält.

Victor Delva, der stellvertretende Wahlleiter der Stadt Uetersen, sagt: „Es ist heute recht ruhig verlaufen.“ Die meisten Wähler hätten sich – bis auf eine Ausnahme - an die Corona-Schutzregeln mit Mund-Nasen-Schutz und Desinfizieren der Hände gehalten. Es durften auch höchstens vier Wähler gleichzeitig ins Wahllokal, sodass sich überall eine kleine Warteschlange gebildet hätte, so Delva. Im Durchschnitt hat die Wartezeit seiner Ansicht nach etwa zehn Minuten für jeden Wähler betragen.

Im Wahllokal 6 in der Friedrich-Ebert-Schule hatte es am Nachmittag einen kleinen Vorfall gegeben. Ein Mann weigerte sich zunächst, eine Schutzmaske zu tragen und beschwerte sie lauthals. Nach einer kurzen Ansage der Wahlhelfer, dass er sonst nicht wählen dürfe, beruhigte sich der Mann schließlich und ging mit Maske wählen.