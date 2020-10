Uetersen. Zehn Jahre lebt er in Uetersen. Jetzt will Dirk Woschei (42) Bürgermeister werden, weil er überzeugt davon ist, „mit meinen professionellen Fähigkeiten und meiner Persönlichkeit einen Beitrag zum Wohle und für die Entwicklung unserer schönen Stadt leisten“ zu können.

Der gebürtige Itzehoer, Abteilungsleiter bei einem großen Hamburger Verlag, lebt mit seinem Ehemann in der Altstadt. Er habe sein Herz an die Rosenstadt und ihre Menschen verloren: „Uetersen bietet ein breites Spektrum an Lebensqualität. Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger bereichern unsere Stadt mit Ideen und Plänen. Mit diesen Menschen möchte ich die Zukunft gestalten.“

Woschei bezeichnet sich als „allparteilichen“ Kandidaten

Die SPD hat den 42-Jährigen für die Bürgermeisterwahl am 25. Oktober nominiert. Sein ganzes erwachsenes Leben gehört Woschei der Partei an. Gleichwohl betont er, dass er sich als „allparteilich“ versteht, als Bürgermeister die Interessen aller Bewohner vertreten würde. „Ich wäre dann ja auch Bürgermeister für diejenigen, die mich nicht gewählt haben.“ Sein Ratsmandat, mit dem er den Bau- und Verkehrsausschuss geleitet hat, hat Woschei im August mit seiner Kandidatur niedergelegt. Beides verträgt sich nicht, hält er für „unvereinbar“.

Bei seinen mehr als 1000 Hausbesuchen in den vergangenen Wochen und Monaten habe er als eines der wichtigsten Themen für die Uetersener die Frage nach bezahlbarem Wohnraum erkannt. Dafür hat der SPD-Kandidat einen Plan. Die Stadt solle sich langfristig freiwerdende Flächen und brach liegende Gewerbegrundstücke sichern und diese für Wohnbebauung neu erschließen. „Wir überlassen es immer privaten Investoren, die Stadt zu entwickeln.“ Diese wollten dabei Gewinn erwirtschaften. Wenn die Stadt aber eigene Flächen entwickelte, könnte sie „das Bauland zum Selbstkostenpreis an Uetersener abgeben“, skizziert Woschei seine Idee.

Ein Gedankenspiel sieht das Rosenstadion als möglichen Baugrund

Das Rosenstadion, unter dem eine Mülldeponie schlummert, würde sich dafür eignen. Sofern es gelänge, mit den Sportvereinen und vielleicht auch unter Beteiligung einer Nachbargemeinde einen neuen Standort für die Sportstätte zu finden. Auch wenn das noch zehn Jahre brauche – Fördermittel für die Sanierung der Müllhalde wären da, die ja „eine tickende Zeitbombe“ darstelle. Darum würde sein erstes Projekt als Bürgermeister sein, eine „Arbeitsgruppe Stadtentwicklung“ ins Leben zu rufen, die mit Politik, Verwaltung, Experten und Bürgern „langfristige Perspektiven für die gesamte Stadt“ erarbeitet. Die Pinnau Wohnungsbaugenossenschaft könnte einbezogen werden. Der gültige Flächennutzungsplan sei längst überholt, sagt Woschei. „Wir brauchen einen großen Plan, den großen Wurf für Uetersen. Aber das wird sicher ein Marathonlauf.“

Mehr Kita-Plätze und Barrierefreiheit stehen weit oben auf Woscheis Agenda

Als Bürgermeister hätte er zwar nicht die Entscheidungsgewalt. „Aber bei ihm laufen alle Fäden zusammen“, sagt Woschei. Als Verwaltungschef würde er die Beschlüsse des Rates „schnell, zielgenau, effizient und sparsam umsetzen“. Uetersen brauche mehr Kita-Plätze, die Schulen müssten modernisiert und digitalisiert werden. Die Stadt sollte barrierefrei werden, sagt Woschei. Vor allem die Bushaltestellen dürften keine Hürden mehr beim Einsteigen darstellen. Junge Menschen forderten zu Recht Orte, wo sie sich aufhalten und ihre Freizeit gestalten können. Uetersen sollte wie andere Kommunen im Kreis ein flächendeckendes Glasfasernetz für schnelles Internet bekommen. Die großen Anbieter Telekom und Vodafone wären dafür seine „ersten Ansprechpartner“.

Uetersens Fußgängerzone soll mit „kreativen Lösungen“ belebt werden

Um den Leerstand in der Fuzo zu beseitigen, bedürfe es „kreativer Lösungen“. Kleine inhabergeführte Läden seien ihm lieber als große Ketten. Die müssten aber auch die Mieten tragen können. „Wir brauchen einen vernünftigen Mix“, sagt er und kündigt an, das kostenlose Parkangebot wie in der Parkpalette „unbedingt erhalten“ zu wollen.

Die Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle, die wegen des Einbaus neuer Filter lange geschlossen war, hält er für besonders wichtig. Hier lernten die jüngsten Uetersener das Schwimmen. Schulen und Vereine wie die DLRG und der TSV, die in der Corona-Krise viele Mitglieder verloren hätten, brauchten das Schwimmbad. „Ich bin großer Fan der Schwimmhalle, das unter allen Umständen erhalten bleiben muss.“ Er sei dort selbst regelmäßig am frühen Morgen geschwommen.

Kandidat Woschei hat einen Profi an seiner Seite. Der Bürgermeister-Macher Thies Thiessen aus Meldorf berate ihn. Zuletzt hatte Thiessen SPD-Kandidaten in Henstedt-Ulzburg, Halstenbek und Bad Bramstedt ins Amt verholfen.