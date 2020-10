Pinneberg. Seit Jahren sind Krimis auf dem Buchmarkt ein Selbstgänger, und selbst wenn sie noch so regional angesiedelt sind, werden sie gekauft, vielleicht sogar gerade deshalb, weil sie vor der eigenen Haustür spielen. Der Kieler Literaturverein Nordbuch verbindet diese Erkenntnis nun mal wieder mit dem Wunsch, Autorinnen und Autoren aus Norddeutschland bekannter zu machen. Aus seiner 14. Anthologie für Lyrik und Prosa, die er kürzlich mit dem Verleger Vito von Eichborn herausgegeben hat, lesen acht Autorinnen und Autoren am Sonntag, 8. November, um 15 Uhr in der Drostei im Pinneberger Literatur-Café vor.

Der diesjährige Titel „Wenn Krähen kreisen“ fasst Texte mit Gänsehauteffekt zusammen, aber es werden noch andere Stimmen und Textformen zum Tragen kommen. Gedichte zum Beispiel. Kurzgeschichten und Dichtung erzählen von Menschen, Begebenheiten und Alltagsgeschichten, die meist in einer Spurensuche münden, „dramatisch, abenteuerlich, zuweilen ironisch und erheiternd, über Menschen mit kriminellen Eigenschaften und andere, die auf unterschiedliche Weise ihr selbstbestimmtes Leben finden wollen“, wie Christel Mirus-Bröer schreibt, Vorsitzende vom Verein Nordbuch Kiel.

Bei Katharina Feist werden Krähen zu Raben

In der packenden Geschichte der Pinneberger Autorin Katharina Fast zum Beispiel sind die Krähen des Buchtitels zu einem Raben geworden – Teil einer symbolbefrachteten (Alp-)traumgeschichte, in der sich ein smarter Galeriebesucher als der Teufel entpuppt. Nicht ganz so schweißtreibend liest sich die satirische Kurzgeschichte von Irmela Mukurarinda. Darin kreuzt sich eine gefährlich nah an den Gestaden einer ausgebrannten Ehe navigierende Liebesaffäre mit dem letzten Willen eines (eingebildeten) Kranken.

Reimer Boy Ehlers hingegen lässt einen Zauberer scheinbar bis zum Äußersten gehen, um sich des Applauses seines Publikums zu versichern und wieder Macht und Herrschaft über seine misstrauisch gewordenen Zuschauer zu erlangen. Und Anna Malou erzählt vom Inhalt einer Flaschenpost, die eine weit reichende, fast endgültig getroffene Entscheidung maßgeblich verändert.

Eher vergnüglich verläuft die Geschichte eines Raubüberfalls, die Melanie Frey aufgeschrieben hat. Und der im vergangenen Herbst mit 90 Jahren gestorbene Dichter Günter Kunert hat für die Anthologie noch zwei kurze, schlagkräftige Gedichte beigesteuert, die einer ahnungsvollen Abrechnung mit der Entmenschlichung gleichkommt, die das 20. Jahrhundert geprägt hat.

Zwischendrin wird der aus Bosnien stammende Musiker Almir Aganovic (Dzani) zu seinem Akkordeon greifen.

Lesung: So 8.11., 15 Uhr Drostei; „Wenn Krähen kreisen – Fundstücke" Vitolibro Verlag, 239 S., 17,95 Euro.