Elmshorn. Nach einer Pinkelpause haben vier Männer einer Frau (30) auf dem A 23-Rastplatz Steinburg die Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr, die Autobahnpolizei Elmshorn ermittelt wegen einer räuberischen Erpressung.

Laut den Polizeiangaben hatten sich die Frau und die Männer in Hamburg kennengelernt und waren spontan aufgebrochen, um woanders weiter zu feiern. Namentlich kannte die 30-jährige das Quartett nicht. Sie hatte darum gebeten, auf dem Rastplatz zu halten, um auf Toilette gehen zu können. Bei ihrer Rückkehr fuhr der VW Sharan plötzlich an und entfernte sich in Richtung Heide.

Beim Versuch, eine der Türen noch aufzureißen, verletzte sich die 30-Jährige. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Hinweise unter 04101/40 92 0.