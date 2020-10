Hetlingen. Die geplante XXL-Gastrasse von Brunsbüttel nach Hetlingen hat viele Gegner in der Region – und die machen nun mobil. Nachdem eine große Informationsveranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, haben sich die Veranstalter, die Deutsche Umwelthilfe und die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch, nun für ein Online-Format am morgigen Donnerstag entschieden. Titel: „Risiken für die Marsch und den Klimawandel“.

Schon an den 750 Erkundungslöchern, die für die Flüssiggas-Pipeline auf 60 Kilometer Länge gebohrt werden, hatte sich Kritik entzündet. Denn die andauernden umfangreichen Bodenuntersuchungen in der Marsch seien aus Sicht des Bündnisses ein „Skandal“, weil das dazugehörige Flüssiggasterminal (LNG) in Brunsbüttel noch auf der Kippe stehe.

Untersuchung der Vorzugstrasse dauert an

Die Betreiberfirma Gasunie hatte dennoch begonnen, Baugrunduntersuchungen in den betroffenen Gemeinden der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg zu unternehmen. Gasunie beruft sich dabei „auf die erteilte landesplanerische Feststellung“. Deshalb werde die Vorzugstrasse „genau in Augenschein genommen“.

Nicht zuletzt wegen dieser Aktivität halte es die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Umweltschutz „für unabdingbar“, nun online über den aktuellen Stand und die Risiken zu informieren. Aus Sicht der Arge sei der Pipelinebau grundsätzlich nicht mit den Klimazielen der Bundesregierung in Einklang zu bringen, denn auch Erdgas verursache klimaschädigende Emissionen. Förderung, Transport und Nutzung von Methan sei risikoreich. Die Umweltschützer monieren zudem, dass auch Fracking-Gas importiert werde, das wegen seiner umweltschädlichen Fördermethoden in Deutschland verboten ist.

Land fördert LNG-Terminal

Deutschland habe überdies ausreichende Pipeline-Kapazitäten, neue, wie die nun geplante, seien nicht notwendig. Zumal der Gas-Bedarf wegen effizienterer Verbrennungssysteme rückläufig sei. Dennoch fördere das Land das Terminal in Brunsbüttel mit 50 Millionen Euro. Die Arge: „Damit werden Steuergelder für neue fossile Brennstoffe vergeudet und nicht in zukunftsweisende Technologien investiert.“

Aus Naturschutzsicht seien massive Eingriffe zu erwarten. Die Nähe zum Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mache einen negativer Einfluss auf Flora und Fauna wahrscheinlich. Kiebitze, Bussarde, Schmetterlingsarten oder Blindschleichen würden durch die Trasse massiv gestört. Auch Entwässerungspfade würden durch den Bau durchschnitten. Der zuletzt wieder gesichtete Fischotter käme damit nicht zurecht.

Nicht zuletzt sorgen sich die Umweltschützer um die Entwässerung der Haseldorfer Marsch. Im Fall von Starkregenereignissen fürchten sie eine Schäden an Obstplantagen und Privathäusern. Die Gasunie stelle zwar ein Beweissicherungsverfahren und Geld für mögliche Bodenveränderungen bereit, doch ein Ausgleich für Betroffene sei damit nicht gewiss, argumentieren die Umweltschützer.

Die Online-Informationskonferenz beginnt am Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr. Benötigt wird die Konferenzsoftware Zoom. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei LNG@arge-umweltschutz.de anmelden und erhält automatisch die Zugangsdaten.