Halstenbek. Rettung in letzter Minute: Die Feuerwehr Halstenbek hat am Sonnabend einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses höchstwahrscheinlich das Leben gerettet. Dem Mann war das Essen auf dem Herd angebrannt, er selbst währenddessen eingeschlafen. Er wurde von der Feuerwehr mit Rauchgasvergiftungserscheinungen an den Rettungsdienst übergeben.

Alarmiert wurde die Feuerwehr am frühen Sonnabendmorgen. 9.07 Uhr meldeten Nachbarn, dass der Rauchmelder in der Wohnung piepen würde. Tatsächlich quoll beim Eintreffen der Retter dichter Qualm aus der Wohnung am Holunderweg im Halstenbeker Ortsteil Krupunder.

Der aufmerksame Nachbar – er hatte nicht nur das Piepen gehört, sondern auch Brandgeruch wahrgenommen – wies die Feuerwehrleute ein. Der Einsatzleiter stellte bei der ersten Erkundung fest, dass Gefahr in Verzug ist. Da unklar war, ob sich jemand in der Wohnung befindet, ließ er die Tür schnellstmöglich gewaltsam öffnen.

Unter Atemschutz musste ein Trupp zur Menschenrettung in die sehr stark verrauchte Wohnung vordringen. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Mieter laut Feuerwehrangaben „schlafend im dichten Rauch“ angetroffen. Die Retter brachten den Mann umgehend aus der Wohnung. Die Mieter wurde zur weiteren Behandlung an den mit alarmierten Rettungswagen übergeben, die Wohnung weiter nach der Brandursache untersucht.

Am Ende, so die Feuerwehr, stellte sich angebranntes Essen in der Küche als Auslöser für die starke Rauchentwicklung heraus. Mit einem C-Rohr wurde der Brandherd gelöscht, die Wohnung belüftet. Warum der Mieter trotz Essen auf dem Herd schlief, blieb unklar. Ausdrücklich dankte die Feuerwehr dem aufmerksamen Nachbarn. Durch seinen Anruf sei Schlimmeres verhindert worden. Insgesamt waren 36 Feuerwehrleute in sechs Fahrzeugen zum Einsatzort am Holunderweg geeilt. Der glücklich endende morgendliche Einsatz waren gegen 10.35 Uhr vorbei.