Kreis Pinneberg. Es ist seit langem der höchsten Wert von bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Pinneberg. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt 30 neue Fälle – davon entfielen 21 auf den Sonnabend und neun auf den Sonntag. Mit diesem rasanten Anstieg der Fallzahlen erhöhte sich nicht nur die Gesamtzahl aller bisher bestätigter Infektionen auf 1023. Auch der Inzidenzwert für die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen schnellte auf ein Allzeithoch von 89. Bei einem Wert von 157 müssten im Kreis erneut harte Beschränkungen gelten.

Zudem gab das Gesundheitsamt am Sonntag bekannt, dass dem Kreis am Freitagnachmittag ein positiver Coronafall in der AWO-Kita Dolli-Einstein-Haus in Pinneberg gemeldet wurde. Dort war ein Kind aus der Elementargruppe positiv auf das Sars-Cov-2 getestet worden. Da von den 20 Kindern in dieser Teilzeit-Gruppe im Elementarbereich 16 Kinder als Kontaktpersonen ersten Grades gelten, müssen sie ebenso wie vier Erzieherinnen in 14-tägige Quarantäne.

Die betroffenen Familien seien durch das Gesundheitsamt informiert worden. Die Testungen haben bereits am Sonnabend stattgefunden, heißt es aus der Kreisverwaltung. Für die Kinder in den anderen drei Elementar-Gruppen gehe der Betrieb am heutigen Montag aber normal weiter.

Über das Wochenende musste zudem ein weiterer Patient wegen einer Covid-19-Erkrankung in ein Klinikum. Momentan müssen damit vier Menschen aus dem Kreis medizinisch versorgt werden. Laut Statistik gibt es aktuell 110 aktive Corona-Fälle im Kreis.