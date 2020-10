Kreis Pinneberg. Der bundesweite Trend ist auch im Kreis Pinneberg ungebrochen – die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt. Zudem ist Sieben-Tage-Inzidenz auf einem Höchststand. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt zehn neue, bestätigte Fälle. Damit erhöhte sich die Zahl aller bisher aktenkundig gewordenen Infektionen im Kreis auf 993. Die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen hat die Hälfte des zulässigen Wertes von 157 überschritten, momentan liegt er bei 70 Neuinfektionen. Nach Angaben der Kreisverwaltung müssen derzeit drei Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus versorgt werden. Seit Beginn der Pandemie forderte der Erreger Sars-Cov-2 im Kreis 47 Todesopfer. Zurzeit sind 80 Fälle im Kreis aktiv.

Um sich ein Bild von der aktuelle Lage im überlasteten und von der Bundeswehr verstärkten Gesundheitsamt zu machen, besuchen die SPD-Politiker Ernst Dieter Rossmann, Kai Vogel und SPD-Kreistagsfraktionschef Hannes Birke am Dienstag die Kreisverwaltung.