Kreis Pinneberg. „Bleib gesund“, sagt meine Freundin zum Abschied. Wir müssen grinsen. Sowas wäre uns früher nicht über die Lippen gekommen. Früher, das meint vor Corona. Als Freiheit noch selbstverständlich war in Europa. Ohne Schlagbäume, wo Länder beginnen und enden. Ohne Risikogebiete, Quarantäne, Masken und Abstand. Mit Umarmungen, mit Küssen und mit guten Wünschen, die selten etwas mit Viren zu tun hatten. Fühlt sich heute an wie lange her.

Es ist spätes 2020. Ich will aus unserer Wahlheimat Portugal bis nach Dänemark und zurück reisen. 7000 Kilometer und acht Grenzüberquerungen liegen vor mir. Corona wird die Autofahrt prägen. Hinterher wird mir klar sein, wie verschieden die Menschen in Europa nach Monaten der Pandemie damit umgehen. Und vielleicht auch, warum.

Auf vier Rädern durch Europa? Muss sein, wenn Flugangst plagt und Bahnreisen mehr Nerven als Geld kosten. Also ab auf Autopista, Via und Landstraße. Natürlich fahren nicht nur Olivenöl und Vinho Verde aus dem Alentejo mit in den Norden. Auch die Ungewissheit steigt zu. Wie wird das sein an den im Frühjahr zwischenzeitlich geschlossenen Grenzen zu Spanien, Frankreich und Deutschland? Wie wird es sich anfühlen an den sonst so bevölkerten Stränden an Atlantik, Mittelmeer und Nordsee? Die Tour bin ich oft gefahren. Erst als Urlauber von Deutschland kommend. Dann als Wahl-Portugiese in die andere Richtung.

Doch diesmal geht’s um Neuinfektionen, Intensivbetten und Sterberaten. Die Frage, welche Region gerade besonders mit Covid-19 kämpft, gehört zu den ersten, die morgens beim Blick auf das Smartphone beantwortet werden wollen. Erste Station ist Spanien – da geht es grad wieder richtig zur Sache. Was zu einer Planänderung führt. Es wird nicht die letzte bleiben.

Keine Schranken, keine Grenzpolizei, aber „bad news“

Nur rund 200 Neuinfektionen verzeichnet Portugal am Tag meiner Abreise. Die Lage hatte sich entspannt. An einem Tag im April waren mehr als 1500 neu Erkrankte und 35 Tote gemeldet worden. Doch der Blick gen Osten verheißt nichts Gutes. Spanien entwickelt sich erneut zum Hotspot. Vor allem die Region um Barcelona ist in den Fokus gerückt, das Robert-Koch-Institut stuft sie als Risikogebiet ein – wie inzwischen fast ganz Europa. Da ich übernachten will und wenig Lust auf Quarantäne in Deutschland habe, wird das Navi neu programmiert.

Die Grenze von Portugal zu Spanien überquere ich bei Ayamonte. Es gibt keine Schranken, keine Polizei, niemand will meinen Pass sehen. Bis Juli war hier für Reisende ohne triftigen Grund noch Schluss. Erst seitdem ist wieder geöffnet. Kurz vor Sevilla biege ich ab gen Norden. Auf in Richtung Baskenland, dort halten sich die Neuinfektionen noch im Rahmen. Getankt wird unterwegs nur kontaktlos am Automat. Das Kassenhäuschen ist gar nicht besetzt.

Burgos Kathedrale: In Spanien gilt auch draußen, wie hier vor der Kathedrale in Burgos, schon lange Maskenpflicht.

Foto: Andreas Daebeler / HA

Erstes Ziel ist nach 950 Kilometern ein Campingplatz bei Burgos, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im autonomen Kastilien und León. Bekanntestes Wahrzeichen der 175.000 Einwohner zählenden Stadt ist die gotische Kathedrale, die ich am Abend ansteuere. Der Magen ist leer, Tapas müssen her. So durch die City wandernd staune ich über die Disziplin, mit der die Spanier in den Straßen Maske tragen. Sogar allein in den Parkanlagen sitzende Menschen nehmen den Mund-Nasen-Schutz nicht ab – wohl auch, weil 100 Euro Strafe drohen und viel Guardia Civil unterwegs ist. Etwas skurril ist das Bild auf dem zentralen Platz unweit der Kirche. Dort reiht sich eine Bar an die nächste. Tausende trinken eiskaltes Bier. Ich sehe Gruppen von jungen Menschen, die reichlich intus haben. Es wird gelacht, sogar gesungen. Abstand? Hält niemand.

Mitten in den Pyrenäen lenke ich den Wagen tags darauf durch ein Ski-Dörfchen über die Grenze nach Frankreich. Ohne Kontrolle. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es im Frühjahr welche gegeben haben soll. Wie absurd muss das gewesen sein? Hier, wo die Bauern selbstverständlich beide Sprachen sprechen, wirkt alles grenzenlos. Der Campingplatz, den ich bei Estaing ansteuere, liegt in einem beschaulichen Tal unter einem Schatten spendenden Dreitausender. Die Rezeption ist eine kleine Bude.

Mit Distanz ist hier nicht viel. Die junge Frau hinterm Tresen verzichtet auf jegliche Schutzmaßnahmen. Fühlt sich an, als sei Corona in diesem Kaff unweit von Lourdes noch nicht angekommen. In den Sanitärräumen findet sich ein Hinweis, dass das dann doch nicht stimmen kann. Ein Meter Abstand wird an den Pissoirs angemahnt. Maske sei obligatorisch, heißt es auf einem handgeschriebenen Zettel. Keiner hält sich daran. Aber jedes zweite Becken ist mit Flatterband gesperrt. Hat was von Baustelle. Es gibt einen Behälter mit Desinfektionsmittel, doch der ist leer. Frankreich verzeichnet an diesem Tag an die 1500 Neuinfektionen – mittlerweile sind es mehr als 30.000. In den Medien werden der Großraum Paris und die Côte Azur als neue Hotspots ausgemacht.

Umarmungen, Küsse, Wein – der Lockdown wird verarbeitet

An einem heißen Tag geht es ans Mittelmeer. Und da tobt das Leben. Ein zuvor schon oft besuchter Campingplatz bei Gruissan ist komplett ausgebucht. Ein paar hundert Meter weiter bin ich willkommen. Beim Einchecken zeige ich meinen deutschen Personalausweis vor. Eine aktuelle Adresse oder gar die Telefonnummer interessiert niemanden. Sollte dieser Platz zu einem Infektions-Hotspot werden, würde mich niemand informieren können.

Im Jachthafen von Cap D’Agde warten die Künstler vergeblich auf Käufer für ihre Porträts, das Riesenrad ist verwaist. Am Strand liegen die Menschen aber dicht an dicht. Abends wird in der Bar ein französisches Fußballspiel gezeigt. Das Elfmeterschießen lässt alle Dämme brechen, Fans der siegreichen Mannschaft liegen sich in den Armen. Es wird viel geküsst, noch mehr Rotwein getrunken. Mundschutz trägt niemand, nicht mal der Wirt. Ich linse lieber von draußen auf die Mattscheibe, unterhalte mich mit einem jungen Mann aus Lyon, der eine Zigarette raucht und mir vom harten Lockdown erzählt. Wochenlang hätten die Franzosen gelitten. „Uns reicht es, wir atmen jetzt mal durch, es ist Urlaub“, sagt er. Und geht wieder rein zu seinen Leuten.

Die nächsten 850 Kilometer über französische Autobahnen gen Schwarzwald fahre ich durch. Auf den digitalen Schildern über der Straße wird auf Covid-19 hingewiesen und Abstand angemahnt. In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen auf 800 gestiegen – jetzt sind wir bei mehr als 6000. Also lieber zügig über die Grenze bei Mulhouse, an der alles ohne Kontrollen läuft. Wer weiß, was in den nächsten Tagen passiert. Nächster Halt ist Freiburg.

Bei meinen Camping-Nachbarn auf dem Zeltplatz am Tunisee, nicht weit von der Autobahn 5, steht auf jedem Kleidungsstück „Deutschland“. Die Kinder tragen Tarnanzüge. Ich ernte misstrauische Blicke, vermutlich wegen des ausländischen Nummernschilds. Wenn ich etwas lauter hüstele, glaube ich, Angst in ihren Augen sehen zu können. Es wird getuschelt. Aber womöglich bin ich auch zu misstrauisch.

Konspiratives Schwitzen in der Sauna im Breisgau

Mit Erstaunen stelle ich fest, dass in Baden-Württemberg sogar Wellness geht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und gönne mir einen Tag Therme in Corona-Zeiten im kleinen Örtchen March. Maximal sechs Leute dürfen ins Blockhaus. Kein Problem, da es hier mehrere Saunen gibt. Ansonsten ist eigentlich alles wie immer. Mundschutz ist nicht vorgeschrieben, die Maske darf ich im Schrank der Umkleide lassen. Ich erfahre, dass der Saunameister nicht aufgießen darf. Aber später von einem freundlichen Stammgast auch, dass ab und zu mal eine Ausnahme gemacht werde. Das laufe dann eher konspirativ. Vor dem gemeinsamen Schwitzen wird flüsternd eingeladen. Ich spare mir den Aufguss.

750 Kilometer weiter nördlich ist auch noch Deutschland, von Sauna aber keine Rede. Hamburg und Schleswig-Holstein ticken anders. Immerhin kann ich im Stadtparksee schwimmen, wenn ich mich online angemeldet habe. Da wirkt der anschließende Abstecher nach Dänemark geradezu wie Urlaub von Corona. Jedenfalls nachdem die noch immer bewachte Grenze überquert ist. Bei Süderlügum werde ich nach 3500 Kilometern auf Europas Straßen tatsächlich erstmals kontrolliert. Es gilt, mindestes sechs Übernachtungen vorzuweisen.

Ich bleibe nur vier Nächte, kann das nötige Dokument aber trotzdem vorweisen. Der Betreiber des Campingplatzes bei Henne Strand hat mir ohne großes Betteln eine Fake-Buchung ausgestellt. Die Lust auf deutsche Touristen macht erfinderisch. Und führt die Politik der dänischen Regierung ad absurdum. Einmal im Land, kann der Mundschutz im Handschuhfach verschwinden. Auch in Supermärkten wird ohne Stoff im Gesicht eingekauft. Jenseits der Grenze gibt es eh kaum Hinweise auf die Pandemie. Um die 100 Neuinfektionen werden in dem 5,8 Millionen-Land pro Tag gezählt. Inzwischen sind Kopenhagen und andere Regionen Risikogebiete.

Nach einigen Tagen in Norddeutschland geht es zurück in ein Frankreich, in dem sich die Lage deutlich verschärft hat. Am Tag als die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals seit Monaten auf mehr als 7000 angestiegen ist und Staatspräsident Emmanuel Macron das für Freiheit liebende Europäer bedrohlich klingende Wort „Grenzschließungen“ in den Mund nimmt, tragen im Grenzort Breisach vor allem ältere Menschen Masken – sogar auf der Straße.

Das ist unter dem Mont Blanc anders. Auch wenn Kirchen und Berghütten hier oben mit Warnschildern versehen sind. Auf dem Zeltplatz bei Passy schlafe ich gegenüber von einem großen Camp von rund 30 Engländern, die mit dem Flieger nach Lyon gekommen sind und sich Bullys gemietet haben. Die Mütter kümmern sich um die Kinder, die Männer um den Grill. Es wird reichlich und schnell Bier getrunken. Später tollen die angeheiterten Väter mit den Kids über den Platz. Jetzt trinken die Frauen. Es wird eine laute Nacht – ohne Abstand.

Maske? „Trägt hier keiner, kommt man sich bekloppt vor“

Nächste Station ist nach 560 Kilometern im strömenden Regen ein nun spärlich besetzter Campingplatz in Sérignan. Die Franzosen haben ihren Sommer-Urlaub beendet. Nummernschilder aus Bayern und Baden-Württemberg dominieren. Dort sind noch immer Ferien. Auf dem Weg zu den Toiletten kehre ich um. Mundschutz vergessen, wieder mal. Ich fluche. Allerdings lautlos. Daran kann es also nicht liegen, dass die schwäbelnde Frau am Trinkwasser vorm Klo mich ohne Zögern auf Deutsch anbrabbelt.

„Brauchen Sie hier nicht“, werde ich aufgeklärt. „Was?“, entgegne ich verdutzt. „Na die Maske“, pfeift es fröhlich zurück. „Warum nicht?“, will ich wissen. „Trägt hier keiner, kommt man sich nur bekloppt mit vor.“ Ich schleiche an der Campingplatz-Kennerin vorbei und bedecke erst an der Schwelle meine Nase. Fühlt sich tatsächlich komisch an. Fast wie die Streber damals in der Schule. Die haben wir ganz schön gemobbt. Ein bisschen bereue ich das jetzt.

Tags drauf kommt es zu einer Invasion. Familien mit Kindern. Jetzt wird fast nur noch Deutsch gesprochen. Mit Erstaunen sehe ich, dass die Urlauber sich hier anders verhalten als zu Hause. Wenn aktuellen Umfragen zu trauen ist, befürwortet eine Mehrheit der Menschen zwischen Kiel und München gerade härtere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus. Einmal in Frankreich gelandet, scheint das vergessen. Am Abwaschtisch wird abstandslos geplauscht. Mein Zeltnachbar ist einer der wenigen Franzosen. Auch er hat nie Mundschutz dabei, aber er trägt einen Dreitage-Bart, der auf den ersten Blick wie eine Maske aussieht. Toller Trick, denke ich. Am nächsten Morgen mache ich mich dann doch noch nach Katalonien auf. Spanien zählt jetzt täglich rund 10.000 Neuinfektionen.

Die leicht bekleideten Mädchen von La Jonquera sind weg

Die leicht bekleideten Mädchen sind aus den Straßen von La Jonquera verschwunden. Prostitution ist hier sonst an der Tagesordnung. Der Grenzort in den Pyrenäen gilt als verrucht. Gefühlt sind auch weniger Franzosen unterwegs als sonst. Denen dient La Jonquera als eine Art Schnapskammer, Alkohol ist hier vergleichsweise günstig.

Camping Serignan Rezeption: Anmeldung mit Abstand auf dem Campigplatz in Serignan am Mittelmeer.

Foto: Andreas Daebeler / HA

Ich fahre weiter Richtung Barcelona, dieser Tage in den deutschen Medien so etwas wie der Inbegriff der erneut aufgeflammten Corona-Not. Auf dem Campingplatz in Vallromanes bin ich der einzige Gast mit Zelt. Zwei Wohnmobile verlieren sich auf dem riesigen Areal. Hier ist normalerweise im Hochsommer jeder Platz belegt. Nach knapp 6000 Kilometern wird bei meinem Einchecken zum ersten Mal das Fieberthermometer gezückt. 36,3 leuchtet es auf dem Display auf. Ich darf bleiben. Und frage die ältere Dame an der Rezeption, was sie eigentlich täte, wenn da jetzt irgendwas mit 38 aufgeleuchtet hätte. Sie lächelt nur und zuckt mit den Schultern.

Der Betreiber, der an die 90 Jahre alt ist und den ich seit 2004 kenne, wirkt in diesem Corona-Jahr noch gebückter als sonst. „Keine Rennen, kein Fans“, sagt er in gebrochenem Englisch, als ich ihn frage, wie 2020 gelaufen ist. Nur ein paar Kilometer entfernt ist der Cirquit de Catalunya, ein Klassiker in den Rennkalendern der Formel 1 und der Motorrad-Profis. Wenn Hamilton, Vettel und Valentino Rossi dort Gas geben, feiern die Motorsport-Anhänger auf dem Zeltplatz. Nicht in diesem Jahr. „No money“, sagt der greise Campingplatz-Chef, der seine Gärtner angesichts ausbleibender Einnahmen augenscheinlich nur noch das Nötigste machen lässt.

Im Restaurant ist grad Mittag durch, ein paar Patatas Bravas bekomme ich noch. Der selbst kochende Wirt hat den Lockdown erstmal überstanden, er ist noch da und seine Salsa schmeckt so gut wie immer. Wie schön. Am Abend zieht ein Gewitter auf. Ich flüchte erneut in die Kneipe. Auf der Theke wird Hygienegel angepriesen, gleich neben dem Pott mit Lollys. Jedes Mal, wenn die Tür zum Laden aufgestoßen wird, gibt die Bedienung einen spitzen Schrei von sich. Stammgäste werden herzlich umarmt. Ihre Lebensfreude lassen die Katalanen sich offenkundig nicht nehmen. Am nächsten Tag fahre ich durch bis in die Algarve. Ich bleibe erneut von Grenzkontrollen verschont.

Verrutschter Schnutenpulli und die Mahnung der Schlauen

Strandampel: In Portugal sind Strandampeln in Betrieb. Die Infektionszahlen steigen trotzdem und Lissabon ist mittlerweile Risikogebiet.

Foto: Andreas Daebeler / HA

Es wird Herbst. Portugal verzeichnet knapp 80.000 registrierte Erkrankte, 2000 Todesfälle und 800 Neuinfektionen täglich. Weit mehr als bei meiner Abreise. Trotz der an Stränden installierten Ampeln und der monatelang geschlossenen Bars. Die Regierung hat verschärfte Maßnahmen abgekündigt. Geht es um den Tourismus, von dem hier fast jeder lebt, gibt es schlechte Nachrichten. Mit den neuen Zahlen sprengt Portugal den Schwellenwert von 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, den Großbritannien sich gewählt hat. Wird der überschritten, müssen Urlauber aus dem Königreich nach ihrer Rückkehr in eine zweiwöchige Quarantäne.

Engländer gehören traditionell zu den wichtigsten Gästen in portugiesischen Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants. Viele Briten werden im Herbst auf ihrer Insel bleiben. Auch das deutsche RKI hat den Großraum Lissabon als Risikogebiet ausgewiesen. Was das für die Wirtschaft bedeutet, liegt auf der Hand. Die Portugiesen sind diszipliniert. Hier tragen viele Menschen auf der Straße und sogar an Stränden Mundschutz, obwohl das nicht vorgeschrieben ist. Kritik an der Corona-Politik der Regierung gibt es so gut wie keine.

Beim Einkaufen werde ich im Supermarkt mehrmals ermahnt, dass mein Schnutenpulli nicht richtig sitzt. Ich muss an Dänemark denken, an die küssenden Franzosen, die schwäbelnde Unmaskierte. Und an die Streber, die wir in der Schule gemobbt haben. Warum eigentlich? Weil sie schlauer waren als wir.