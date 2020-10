Kreis Pinneberg. Nach den Herbstferien gilt auch für die Schulen im Kreis Pinneberg eine Maskenpflicht. Das hat das Oberverwaltungsgericht Schleswig entschieden, dass die Klage einer Schülerin aus dem nördlichsten Bundesland zurückgewiesen hat.

Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung gilt im Unterricht, auf dem Gelände von Schulen und bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes nach der Schulen-Coronaverordnung des Bildungsministeriums.

Eine Ausnahme gilt im Unterrichtsraum nur im Falle von Prüfungen und Vorträgen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Eine entsprechende Regelung gilt in der Mensa und auf dem Schulhof sowie bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes. Antragstellerin in diesem Verfahren war eine Schülerin einer weiterführenden Schule, die der Meinung war, dass die in der Verordnung des Landes vorgesehenen Ausnahmen von der Maskenpflicht zu streng seien.

Das Gericht wies darauf hin, dass sich durch die Maskenpflicht Schulschließungen vermeiden lassen und sie dabei helfen könne, Präsenzunterricht zu ermöglichen. Dies sei vom Infektionsschutzgesetz gedeckt. Das Gesetz biete der Infektionsschutzbehörde ein möglichst breites Spektrum an geeigneten Schutzmaßnahmen. Die Maskenpflicht sei geeignet, eine Weiterverbreitung des Coronavirus’ vorzubeugen, sie sei erforderlich und auch angemessen. Dass es bei Kindern und Jugendlichen durch das mehrstündige Tragen einer Alltagsmaske zu gravierenden körperlichen Einschränkungen komme, sei medizinisch nicht belegt. Es sei Sache der Eltern und der Lehrkräfte, das richtige Aufsetzen der Maske zu üben und die Kinder anzuhalten, die Masken regelmäßig zu wechseln. Dies sei auch zehnjährigen Kindern vermittelbar. Im Übrigen bestehe die Maskentragungspflicht nur im schulischen Zusammenhang und hier auch nur für die ersten zwei Wochen nach den Herbstferien.