Quickborn. Wer kennt nicht seine liebevollen Kurzromane „Rheinsberg“ und „Schloss Gripsholm“, beide mehrfach verfilmt. Oder das köstliche „Pyrenäenbuch“ als Reiseerzählung mit seinen Freunden. Die politischen Satiren unter den Pseudonymen Peter Panter, Theobald Tiger oder Kaspar Hauser. Die misslungenen Witze des Herrn Wendriner. Ja, und die ans Herz gehenden Dialoge mit „Lottchen“. 130 Jahre alt wäre der beliebte Dichter, Satiriker, Geschichtenerzähler und Humanist Kurt Tucholsky in diesem Jahr geworden.

Aus diesem Anlass organisiert der Kulturverein Quickborn einen ganzen Abend mit Tucholsky-Stoff. Am Sonnabend, 14. November, kommt ein Expertenduo, um Besuchern und Tucholsky-Fans einen lehrreichen und musikalischen Abend zu bescheren. Nicht weniger als eine Hommage ist geplant – mit dem Schwerpunkt auf seinem Verhältnis zu Frauen.

Dorit Meyer-Gastell und Jurij Kandelja führen durch den Abend.

Foto: Meyer-Gastell

Die Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell befasst sich mit dem Phänomen „Tucho“ und dessen wortsicheren Texten, die er den Frauen in den Mund gelegt hat. In ihrem Programm zieht sie alle Register ihres komödiantisch-ausdruckstarken Spiels. Begleitet wird sie dabei von Jurij Kandelja. Die beiden traten bereits des Öfteren zusammen auf und performten unter dem Motto: „Frau ist Frau - Lottchen“.

Der bedeutende Publizist aus der damaligen Weimarer Republik, war ein politisch engagierter Journalist, der sich als Gesellschaftskritiker erwies. Er warnte damals vor der Erstarkung der politischen Rechte in Militär, Justiz und Politik und vor der Bedrohung des Nationalsozialismus. Zudem zog er 1911 für die SPD in den Wahlkampf.

Doch nicht nur politisch war Tucholsky von Bedeutsamkeit. Er war ein Künstler, veröffentlichte satirische Artikel, Kritiken, Gedichte und Romane. Neben seinen zweckmäßig politischen Schriften, gab er also auch private Verhaltensweisen preis.

Eine große Rolle spielte in seinen Romanen sein Verhältnis zu Frauen. Laut Autobiografie von Lisa Matthias sei er ein „beziehungsunfähiger Erotoman“ gewesen. 1962 outete sie sich als die Frau, die wirklich hinter der Rolle des Lottchens steckte. Sie war zwar eine von vielen, doch sie war es, die Tucholsky inspirierte, seinem Lottchen eine Sprache und einen ganz eigenen Charakter zuzuschreiben. Zumal seine erste Ehefrau Else Weil bestätigte, dass er es mit der Treue nicht sehr genau genommen habe. Von ihr sei ist der Satz überliefert: „Als ich über die Damen wegsteigen musste, um in mein Bett zu kommen, ließ ich mich scheiden.“

Auch seine zweite Ehe scheiterte, wofür das schlechte Verhältnis zu seiner Mutter verantwortlich gemacht wird. Das Trauma, das aufgrund seiner scheinbar sehr tyrannischen Mutter entstand, brachte Tucholsky wohl immer wieder zum Scheitern, wenn es darum ging, Nähe zu Frauen aufzubauen. Doch einige Frauen kommen in seinen Werken auch positiv weg. Eine davon ist das Lottchen. Sie beschreibt er als selbstständigen Charakter, der sich nicht überkommenen Moralvorstellungen unterwerfe.

Zu Ehren seiner Kunst sollen die Werke des „Meisters der Sprache“ in Quickborn nochmals lebendig werden. Vor allem das Lottchen. Die Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell zeigt sich dabei humorvoll. Mit dem Musiker Jurij Kandelja am Bajan (Knopfharmonika) entwirft sie ein zeitloses Bild der Geschlechter und ihrem Spiel untereinander. Mit der Betonung auf: Spiel.

130 Jahre Kurt Tucholsky: Ein Abend als Hommage an den Meister der Sprache. 19 Uhr im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, Quickborn. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen können die Karten, entgegen der Ankündigung auf den Plakaten, nur im Vorverkauf in der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4a, Telefon 04106/6 64 64, erworben werden. Ein Mund- und Nasenschutz ist beim Eintritt in den Saal erforderlich.