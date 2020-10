Elmshorn. Die stressigen Corona-Monate im Ausnahmezustand mussten die Angestellten der Elmshorner Stadtbücherei noch ohne Leitung stemmen, denn die Stelle war ein Jahr lang frei. Jetzt haben sie und die Stadt einen neuen Chef begrüßt und können langsam aufatmen: Arne Tiedemann (46) ist als Autor und Kolumnist bei Zeitungen in der Region kein Unbekannter. Zudem ist er in Kollmar geboren und aufgewachsen, seit sieben Jahren lebt er in Elmshorn.

In den vergangenen 20 Jahren hat er als Bibliothekar an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg gearbeitet. Einen Teil des Elmshorner Bücherei-Teams kennt er trotzdem, denn nach seinem Studium des Bibliotheks- und Informationsmanagements hatte er ein sechsmonatiges Praktikum dort absolviert und über die Jahre den Kontakt gehalten.

Dirk Moritz, Erster Stadtrat in Elmshorn, war am Donnerstag voll des Lobes: „Arne Tiedemann bringt beste Voraussetzungen mit. Er hat 20 Jahre Berufserfahrung, er kennt diese Bücherei, das Land, die Region und die Leute, hat beste Kontakte in die Büchereizentrale und eine hohe Affinität zur Kommunikation.“ Letzteres sei besonders wichtig für den Leiter einer Bibliothek.

Arne Tiedemann machte gleich klar, dass eine funktionierende Bücherei immer auf der Leistung eines ganzen Teams beruhe, als dessen Teil er sich verstehe. Er wolle sich am Zeitgeist und am Zeitgeschehen orientieren: „Büchereien verändern sich ständig. Zuletzt haben sie sich zu Treffpunkten entwickelt, das ist aber momentan wegen Corona nicht möglich. Und auch die vielen tollen Kinder- und Jugendveranstaltungen können wir gerade nicht anbieten wegen der strengen Vorgaben.“ Stichwort Corona: Zurzeit dürfen nur 15 Nutzer gleichzeitig in die Bücherei, weshalb sich schon morgens um elf eine lange Schlange vor dem Gebäude gebildet hat. Jeder der reingeht, muss einen Korb in die Hand nehmen. Sind die Körbe weg, heißt es Warten.

Stadtbücherei soll Ort für jedermann sein

Das Personal trägt Maske, die Nutzer auch, und zurückgegebene Bücher und Medien kommen in Kurz-Quarantäne, bevor sie wieder verliehen werden. Lesungen sind nur unter strengen Auflagen erlaubt. Wenig Spielraum also für die vielen Ideen, die Arne Tiedemann mitbringt.

Er will die Elmshorner Bücherei nämlich als dritten Ort für jedermann etablieren, neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz soll sie ein Anlaufpunkt für gegenseitigen Austausch sein und auch Menschen anlocken, die bisher nicht gekommen sind. Das könne mit Angeboten funktionieren, die zunächst mal nichts mit Lesen zu tun haben. Tiedemann will es mit sogenannten Maker Spaces probieren, die früher Experimentierkästen genannt wurden.

Darin soll beispielsweise erklärt werden, wie ein YouTube-Video gemacht wird oder wie ein Insektenhotel zu basteln ist. „Es geht darum, zusammen Sachen zu bauen, damit neue Dinge entstehen. Der Buch- und Medienbestand soll dann eingebunden werden, und wer erst mal ein Sachbuch in die Hand genommen habe, der fängt auch an, woanders zu stöbern“, so Tiedemann.

Stadtrat Dirk Moritz wies darauf hin, dass die Bücherei pro Jahr bis zu 100 Führungen für Kinder anbietet und dass vor Corona täglich bis zu 1000 Menschen die Bibliothek besucht haben. Aktuell sind es nur noch rund 500: „Führungen sind sehr wichtig, denn das Lesen regt die Fantasie, den Sprachgebrauch und die Kommunikation ganz allgemein an“, sagt Moritz. Bei solchen Angeboten werden bereits weitere Netzwerkpartner eingebunden, die sich für eine gute Integration engagieren. Aber: „Es wird eine große Herausforderung, Menschen, die wir an das Internet verloren haben, zurück zu gewinnen.“

Da Medien und Bücher künftig automatisiert verbucht werden können, kann das bestehende Personal der Bücherei besser bei Kooperationen und Veranstaltungen mitarbeiten. „Da sind wir momentan wegen Corona ausgebremst. Wir sitzen aber in den Startlöchern“, sagt Arne Tiedemann. Der neue Chef möchte Veranstaltungen ausprobieren, die nicht geläufig sind und dafür auch die Räume verlassen und nach draußen gehen. „Ziel ist es, mit solchen Veranstaltungen bildungsferne Schichten zu erreichen und für das Lesen zu begeistern“, sagt Dirk Moritz. „Deshalb ist der Standort Hainholz besonders wichtig.“

Tiedemann nickt. Ja, es dürfe bei solchen Veranstaltungen auch mal krachen und knallen. Zum Beispiel wenn Kinder in der Bücherei die Gelegenheit bekommen, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Schlagbohrer in der Hand zu halten. Dann komme vielleicht ein Heimwerkerbuch dazu, und so fort.

Schon jetzt bekommen alle Kita-Kinder einen Leseausweis: „Wenn sie hier erst mal gestöbert haben, kommen sie auch wieder“, weiß Rita Schliemann, Leiterin des Amtes für Kultur und Weiterbildung, aus Erfahrung.

Die Digitalisierung macht auch vor der Elmshorner Bücherei nicht Halt. „Wir nehmen bereits an der Onleihe teil, über die sich Nutzer Bücher auf ihr mobiles Endgerät laden können. Gegen Amazon und Co. anzukommen, halte ich dagegen für vergebens“, sagt Tiedemann. Stattdessen hat die Elmshorner Bücherei auf der Homepage einen Escape-Room errichtet – einen virtuellen Raum für Jugendliche mit allerlei schwer zu knackenden Rätseln, deren Lösung ihnen schließlich ermöglicht, das virtuelle Schloss vor der Tür zu knacken. „Und es kommt auch Gaming hinzu, denn wir wollen Treffen anbieten und zum Denken anregen“, sagt Tiedemann.

Die Vorzeige-Anziehungspunkte in dänischen und englischen Bibliotheken hat er sich natürlich angesehen. Diese sind allerdings finanziell weit besser gestellt als vergleichbare Einrichtungen in Deutschland.