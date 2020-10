Ellerhoop. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, der Weg für eine neue, keimfreie Bezugsquelle ist geebnet: 250 Haushalte in Ellerhoop erhalten ihr Trinkwasser künftig von den Stadtwerken Tornesch – müssen dafür aber mit einer deutlichen Preiserhöhung leben. Bisher wurden sie von der Wassergenossenschaft Ellerhoop (WGE) versorgt. Doch in der Vergangenheit war es mehrfach zum Keimbefall des Trinkwassers gekommen, auch ein Abbauprodukt eines nicht mehr eingesetzten Pflanzenschutzmittels verunreinigte das Wasser. Deshalb wird die WGE ihr eigenes Wasserwerk mit dem Anschluss ans neue Netz stilllegen.

Mit dem beschlossenen Anschluss an Tornesch geht in Ellerhoop eine Ära zu Ende. Seit 2004 betrieb die rein ehrenamtlich geführte Wassergenossenschaft, die einzige ihrer Art im Kreis, ein kleines Wasserwerk mit zwei Brunnen am Thiensener Weg und einer unterirdischen Wasseraufbereitung. Sie hat 250 Kunden, die übrigen 150 Haushalte von Ellerhoop haben entweder eigene Brunnen oder teilen sich mit Nachbarn einen Gemeinschaftsbrunnen.

Neues Wasserwerk oder eine Leitung ins Nachbarnetz?

„Natürlich fällt es schwer, aber wir müssen den Betrieb unseres Wasserwerkes aufgeben“, bestätigt Peter Kohl, Vorstandsmitglied der Genossenschaft. Die bleibt aber trotz Verlust der Wassererzeugung bestehen. „Wir werden weiterhin unser sechs Kilometer langes Leitungsnetz betreiben, warten und die Abrechnungen erstellen“, so Kohl weiter.

Im September 2019 war es in einem der beiden Brunnen zu einer Verkeimung gekommen, der daraufhin längere Zeit vom Netz genommen und gespült werden musste. Weil nur ein Brunnen das Netz versorgte, blieb nachts in der Ruhephase nicht mehr genügend Zeit für die unterirdische Aufbereitung, bei der mit Hilfe von Sauerstoff Mangan aus dem Wasser entfernt wird. In der Folge stieg der Manganwert weit über den zulässigen Grenzwert hinaus an, sodass der Kreis die Nutzung des Wassers für Lebensmittelzwecke verbot.

Im Mai 2020 wiederholte sich die Problematik – diesmal war der andere Brunnen Ausgangspunkt der Verkeimung, die dann durch den Ausfall des Brunnens wiederum zu viel zu hohen Mangangwerten führte. Erneut erließ der Kreis ein Abkochgebot, erst Ende Juli wurde die Nutzungseinschränkung aufgehoben, nachdem eine UV-Desinfektion zum Einsatz kam. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete die WGE bereits an Szenarien, wie solche Probleme künftig vermieden werden können.

Zwei Lösungswege kamen heraus: Der Bau eines neuen Wasserwerkes an anderer Stelle der Gemeinde – oder der Anschluss an das Leitungsnetz einen benachbarten Versorgers. In Frage kamen nur die Stadtwerke Tornesch, ein Anschluss an den Wasserzweckverband Rantzau hätte deutlich längere Leitungen erfordert und damit höhere Kosten verursacht.

„Beide Alternativen hätten ähnlich viel gekostet“, so Kohl weiter. Allerdings hätte ein Wasserwerk an anderer Stelle nicht garantieren können, dass sich kein Dimethylsulfamid (DMS) mehr im Wasser befindet. Am Thiensener Weg wurden die Grenzwerte des Abbauprodukts eines Pflanzenschutzmittels deutlich überschritten. Der Kreis hatte eine Ausnahmegenehmigung erteilt – letztlich verbunden mit der Auflage, das Wasserwerk langfristig zu schließen. Wie gefährlich DMS tatsächlich ist, ist unter Fachleuten umstritten.

Letztlich entschied man sich, das Trinkwasser künftig von den Stadtwerken Tornesch zu beziehen. Um die Versorgung zu gewährleisten, werden an zwei Punkten Anschlüsse an das Tornescher Netz erfolgen. Eine Leitung soll das Trinkwassernetz absichern, die zweite die Löschwasserversorgung aufrechterhalten und als Reserve für die weitere bauliche Entwicklung dienen. Kohl: „Die Wassergenossenschaft fungiert als Bauherr, wir lassen zwei etwa 600 Meter lange Anschlussleitungen errichten.“ Eine Leitung bezahlt die Gemeinde, die zweite die Genossenschaft, die dafür wiederum einen Kredit der Gemeinde in Anspruch nimmt. Kohl rechnet mit Kosten von 250.000 Euro – pro Leitung.

„Die Arbeiten für die erste Leitung haben am 5. Oktober begonnen“, so das Vorstandsmitglied. Sie wird auf Höhe der Straße Thiensen an das Tornescher Netz angeschlossen, die Bauzeit soll etwa sechs Wochen betragen. Die zweite Leitung, die später gebaut wird, verläuft entlang der Barmstedter Straße und soll an der Kreuzung mit der alten B 5 auf die Tornescher Leitung treffen, die dafür etwas verlängert werden muss.

Nach Fertigstellung der ersten Leitung erfolgt eine Druck- und Hygieneprüfung, bei der mehrfach die Keimfreiheit getestet wird. Im Anschluss muss das Ellerhooper Leitungsnetz gespült und der Anschluss zum bisherigen Wasserwerk gekappt werden, ehe das Tornescher Wasser eingespeist werden kann. Eine Vermischung der beiden Wassersorten darf nicht passieren. Ob die Wasserlieferung aus Tornesch nach Freigabe der ersten Leitung beginnt oder der Bau der zweiten Leitung abgewartet wird, ist noch nicht entschieden.

Das Wasser aus Tornesch muss teurer bezahlt werden

Was die Abrechnungen angeht, wird der Wechsel zum 1. Januar 2021 vollzogen. Dann übernimmt die WGE den Wasserpreis der Stadtwerke Tornesch (1,82 Euro pro Kubikmeter), die nicht über eigene Brunnen verfügen und das Trinkwasser wiederum bei Holstein Wasser einkaufen. „Für unsere Kunden wird es teurer“, so Kohl. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 120 Kubikmetern pro Jahr sei mit einer Mehrbelastung von 100 Euro zu rechnen. Dafür sollen erneute Trinkwasserprobleme ausgeschlossen sein.