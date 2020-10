Uetersen. Wenn er am Stichhafen steht, kommt Thorsten Berndt ins Schwärmen. „Uetersen ist eine Stadt am Wasser, liegt an der Pinnau und hat einen Hafen“, sagt der Kandidat der Grünen für die Bürgermeisterwahl am 25. Oktober. Hier, am Stichhafen, umreißt er seine Vision für dieses seit Jahrzehnten brachliegende Gelände mitten in der Rosenstadt: „Dieses topographische Pfund gilt es aufzuwerten. Ich möchte es zu einem Treffpunkt entwickeln“, sagt er.

Cafés, kleine Geschäfte, Spiel- und Sportmöglichkeiten mit Boule- und Bolzplatz und Ecken zum Entspannen sollen hier entstehen. Hausboote und sogenannte Tiny-Houses böten Wohnplätze. Und mit einem neuen Wanderweg, der bis zum Klosterviertel reicht und die Fußgängerzone streift, würde das Hafen-Quartier eine weitere grüne Lunge für Freizeit, Natur und Naherholung im Stadtkern neben Rosarium, Kloster und Langes Tannen sein.

Der 58-Jährige weiß natürlich aus seiner jahrzehntelangen politischen Arbeit für die GAL und die Grünen auf Stadt-, Kreis- und Landesebene, dass dies ein Verwaltungschef nicht alleine zu entscheiden hat. „Als Bürgermeister kann ich nicht alles umsetzen. Aber ich kann viele Dinge initiieren, Anstöße und Impulse geben und den Dialog mit allen Beteiligten führen, sodass sich was bewegt.“ Und mit seinen vielen Kontakten nach Pinneberg und Kiel, wo er seit acht Jahren als Fahrer der Grünen-Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben aus Borstel-Hohenraden arbeitet – erst für die Küsten- und nun für die Jamaika-Koalition – könnte er die nötigen Strippen ziehen, um Fördergelder für Projekte zu gewinnen.

Uetersen, wo der gebürtige Bayer seit seinem zehnten Lebensjahr wohnt, ist längst zu seiner Heimat geworden. „Ich liebe Uetersen, weil sie eine vielseitige Kleinstadt ist, die den Spagat zwischen der Metropole Hamburg und dem ländlichen Raum schafft.“ Und der gelernte Fotograf und langjährige Kreisgeschäftsführer der Grünen hat jede Menge Ideen, wie er Uetersen schöner und moderner und vor allem umweltfreundlicher machen würde.

Es soll bessere Rad- und Fußwege geben, Bus- und Bahnverbindungen angepasst werden. „Ich bin kein Autohasser. Aber wir müssen den Bürgern das Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr erleichtern.“ Die Lebensqualität in Uetersen möchte er für alle verbessern. „Niemand steht gerne im Stau.“

Wenn tatsächlich, wie jüngst von Verkehrsminister Buchholz angekündigt, ab 2030 ein drittes und viertes Gleis zwischen Hamburg und Elmshorn gebaut wird, ließe sich auch eine direkte Bahnverbindung von Uetersen zum Hauptbahnhof realisieren, deren nachhaltige Zukunftsfähigkeit die Stadtväter im 19. Jahrhundert noch nicht erkennen konnten. „Da öffnet sich gerade ein Fenster, eine Chance, es zu realisieren“, sagt Berndt. Als Bürgermeister würde und müsse er fest daran glauben und den Verantwortlichen in Kiel, Hamburg und Berlin ständig auf den Füßen stehen – dann klappe das auch, sagt er. Und dann kämen sogar die Hamburger, um am idyllischen Stichhafen spazieren zu gehen.

Das fast leerstehende Hatlapa-Gelände möchte Berndt für neue Start-ups und mobiles Arbeiten nutzen. Die Volkshochschule soll endlich eigene Räume mit Bücherei und Stadtarchiv erhalten. Den Leerstand in der „Fuzo“ will er mit den Eigentümern und Investoren lösen. Der Bau von zu 90 Prozent geförderten E-Ladestationen soll dem örtlichen Handwerk auf die Sprünge helfen.

Der passionierte Segler, der seit 35 Jahren den Grünen angehört, will ein moderner Bürgermeister sein, der auch die sozialen Medien bedienen kann. Er würde Facebook und Instagram nutzen und Videobotschaften machen, um den Bürgern aktuelle Maßnahmen oder Beschlüsse transparent zu machen. Damit möchte er vor allem die jüngeren Leute in der Stadt besser erreichen.

„Die Zeit ist reif für einen grünen Bürgermeister in Uetersen“, sagt Berndt. Bei der Europawahl im vorigen Jahr haben sie mit 26,5 Prozent der Stimmen am besten von allen Parteien abgeschnitten. Darum wirbt er auch selbstbewusst auf seinen 50 Wahlplakaten mit dem Slogan, „die Nummer 1“, weil er als erster auf dem Wahlzettel steht. „Ich kenne Uetersen und ich möchte diese Stadt mit Tatkraft, Ideen und Energie noch umweltfreundlicher, lebens- und liebenswerter gestalten“, sagt Berndt.

Gefühlsmäßig schwebt er zurzeit ohnehin auf Wolke sieben. Gerade hat er seine „Traumfrau“ Esther aus Barmstedt geheiratet – in der Klosterkirche, wie es sich für einen echten Uetersener gehört.

Die Bürgermeisterwahl ist am Sonntag, 25. Oktober. Wahlberechtigt sind 14.817 Bürger. In der nächsten Folge (nach dem Alphabet): Baris Karabacak (CDU).