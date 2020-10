Rellingen/Halstenbek. Jugendliche sind offenbar für diverse Sachbeschädigungen in Rellingen und Halstenbek verantwortlich. Die Serie begann in der Nacht zu Freitag, als gegen 0.30 Uhr Zeugen zwei Jungen an der Halstenbeker Gärtnerstraße dabei beobachteten, wie sie das Fenster eines Schaukastens in Höhe Feuerwehr einwarfen. Sie flohen mit BMX-Rädern in Richtung Ortsmitte.

In der Nacht zu Mittwoch traten Unbekannte im Hermann-Löns-Weg sowie am Appelkamp (beides Rellingen) die Spiegel von vier Autos ab. Außerdem zerstörten sie mehrere Scheiben. Am Dienstagabend kam es in Rellingen zu weiteren Taten. Gegen 22.30 Uhr meldete ein Zeuge eine Jugendgruppe, die am Pütjenweg, die Mülltonnen umwerfen sollte. Dort sowie an der Rechterallee wurden ebenfalls vier Autos beschädigt.

Kurz nach Mitternacht am Mittwoch beschädigten sechs dunkel gekleidete Jugendliche eine Scheibe der Halstenbeker Feuerwache an der Gärtnerstraße. Sie sollen wiederum auf Rädern in Richtung Ortsmitte geflüchtet sein. Hinweise zu allen Taten unter 04101/49 80.