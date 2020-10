Kreis Pinneberg. Die Bundeswehr hilft der Pinneberger Kreisverwaltung jetzt durch die Corona-Krise. Weil das Gesundheitsamt zuletzt mit der Verfolgung von Kontakten von Corona-Infizierten nicht mehr hinterher kam, ist nun Unterstützung beim Robert-Koch-Institut beantragt worden, bestätigt Kreissprecherin Silke Linne.

Demnach wurden sechs Soldaten an Werktagen und zwei Bundeswehr-Angehörige für das Wochenende ins Kreishaus Elmshorn entsandt, um die Überlastung der Mitarbeiter in der Kreisverwaltung zu mildern. Sie helfen zunächst für die kommenden zwei Wochen den anderen Gesundheitsamt-Mitarbeitern bei der Kontaktverfolgung.

Neben dem Kreis Pinneberg hatten auch Berlin, der Lahn-Dill-Kreis und der Kreis Offenbach in Hessen sowie der Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg um Hilfe gebeten. In allen Fällen gab es demnach Engpässe bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Corona in zwei Kitas – Kind und Mitarbeiter betroffen

Dass die Arbeit nicht weniger wird, bestätigen auch die aktuellen Infektionszahlen für den Kreis Pinneberg am Dienstag. Das Gesundheitsamt meldete zwölf Neuinfektionen, damit sind oder waren seit Beginn der Pandemie insgesamt 957 Menschen von Covid-19 betroffen.

Besonders weitreichend sind nach Angaben der Kreisverwaltung zwei aktuelle Fälle in Kitas. Eine Kita-Mitarbeiterin wurde in Wedel positiv getestet. Folge: 38 Krippenkinder und neun Mitarbeiter müssen in Quarantäne. Der Elementarbereich soll vorerst geöffnet bleiben. In einer weiteren Kita wurde ein Kind positiv getestet, dort müssen 20 Kinder und sechs Mitarbeiter vorerst zu Hause bleiben, die Kita wurde geschlossen.